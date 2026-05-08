Dois adolescentes, de 10 e 14 anos, atropelaram uma idosa na calçada em Americana no começo da tarde desta quinta-feira. O acidente aconteceu próximo a uma padaria na rua Duque de Caxias cruzamento com av Abdo Najar.

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Data/Hora: 07/05/2026 – aproximadamente 13h

Local: Rua Duque de Caxias, próximo à Padoka

Adolescente e pré adolescente ficaram no local

Circunstâncias

Durante o desembarque de um ônibus, uma senhora de cerca de 65 anos sofreu um acidente. O veículo não conseguiu parar junto à guia devido a carros estacionados, obrigando os passageiros a descerem em área mais exposta. Ao descer, a idosa foi atingida por uma bicicleta conduzida por dois menores, um de aproximadamente 14 anos e outro de 10 anos. O ponto de ônibus está localizado próximo à faixa de pedestre.

Consequências

A vítima sofreu lesão no pé, caiu ao solo e apresentou sinais de dor intensa. Os menores permaneceram no local aguardando socorro. Um vizinho acionou os familiares da vítima. O ônibus prosseguiu viagem após o desembarque.

Atendimento

O resgate foi acionado prontamente e deslocou-se ao local para prestar assistência.

Observações

– Carros estacionados próximo ao ponto de ônibus

– Moradores relataram que motocicletas também já quase atropelaram pedestres em situações semelhantes na mesma região.

– O episódio evidencia risco recorrente e necessidade de fiscalização e melhorias na infraestrutura de embarque e desembarque.

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