Fundo Social de Hortolândia tem vagas de curso de “Marketing Digital”

Formação gratuita será realizada a partir de outubro, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

Estão abertas as inscrições para a formação profissionalizante gratuita “Marketing Digital na prática”, que será promovida pelo “Qualifica SP” (Programa de Capacitação Profissional) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, em parceria com o FunSol (Fundo Social de Solidariedade) de Hortolândia.

Há 20 vagas disponíveis e voltadas a moradores de Hortolândia e região, com idades entre 16 e 24 anos. Segundo o FunSol, as inscrições poderão ser feitas no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da sua região ou na sede do Fundo Social de Solidariedade (Unidade II), localizado na Rua Alda Lourenço, 353, no Remanso Campineiro.

As inscrições se encerram no dia 12 deste mês ou enquanto houver vagas. Em caso de dúvida basta entrar em contato com o FunSol pelo WhatsApp (19) 99979-8763.

A formação, com 80 horas, oferecerá também certificação. As aulas acontecerão no período noturno, das 18h às 22h10, na Emef Profª Marleciene Priscila Presta Bonfim, no Remanso Campineiro.

