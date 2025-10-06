O trânsito está lento (praticamente parado) na rodovia SP 304 Luiz de Queiroz em Americana nas primeiras horas desta segunda-feira.

O pior, segundo motoristas que passam pelo local, é no sentido rodovia Anhanguera (Campinas, Praia Azul e capital), no trecho próximo ao viaduto da av Cillos (km 130) já entrando em Americana.

Alerta de trânsito

A rodovia SP 304 deve ganhar novos radares ainda este ano. O DER trabalha com a ativação semanal de vários radares em todas as rodovias que administra. Na SP já foi ativado o primeiro no trecho entre Americana e Piracicaba.

