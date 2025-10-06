O vice prefeito de Americana Odir Demarchi (PSD) usou as redes sociais para contar que sua mãe, de 85 anos, tem sido alvo de ataques nos últimos dias.

Vice prefeito eleito e reeleito em Americana em 2020 e 2024, OD postou um vídeo do apresentador (já falecido) Marcelo Resende- com a frase que vai abaixo.

Palavras da minha Mãe de 85 anos, obrigado Mãe vc não merecia passar por isso Perdão

Odir, água e 2028

Odir tem sido cobrado por populares para se posicionar frente a atual crise da água em Americana. Ele tem se mantido resoluto e ficado ao lado do prefeito Chico Sardelli (PL).

Ele é um dos 5 prefeituráveis ‘nível 1’ para as eleições 2028 em Americana.

