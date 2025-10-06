Após Gualter, Mizzoni fiscaliza vazamentos de água em Americana

Leia + sobre política regional

Depois do vereador Gualter Amado (PDT), um contumaz fiscalizador de vazamentos de água em Americana e crítico ferrenho da gestão do prefeito Chico Sardelli (PL), quem também está realizando ação do tipo agora é Jean Mizzoni (Agir).

Na quinta-feira (3), o parlamentar realizou fiscalização de vazamentos de água em diversos bairros de Americana. O parlamentar visitou ruas nas regiões do Parque Novo Mundo, Parque Universitário, Jardim Terramérica, Jardim Brasília, Cidade Jardim e Jardim São Paulo.