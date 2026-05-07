O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré realiza, nesta quinta-feira (7), o lançamento oficial da Campanha do Agasalho 2026 em Sumaré. A ação tem como objetivo mobilizar a população para a doação de roupas, cobertores e itens de inverno destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

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O evento de lançamento acontece às 17h30, em formato drive-thru, na Praça das Bandeiras. A proposta é facilitar a participação da população, permitindo que as doações sejam feitas sem que os moradores precisem sair de seus veículos.

A campanha terá início oficial no dia 11 de maio, com a distribuição das caixas de arrecadação em diversos pontos de coleta parceiros espalhados pela cidade. A iniciativa seguirá ativa até setembro de 2026, ampliando o período de mobilização e alcance das doações.

Além das roupas de inverno, a iniciativa também contempla os animais de estimação, por meio da “Cãopanha do Augasalho”, que incentiva a doação de cobertores, roupinhas e acessórios para pets, reforçando o cuidado com os animais durante os períodos de frio.

Henrique elogia Fundo Social

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância da solidariedade neste período. “A Campanha do Agasalho é uma das ações mais importantes do calendário social do município. Contamos com a sensibilidade da população para ajudar quem mais precisa a enfrentar o inverno com dignidade”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou o compromisso social da gestão. “Essa iniciativa reflete o olhar humano da administração municipal. Trabalhamos para garantir que nenhuma família fique desassistida, especialmente nos períodos mais frios do ano”, declarou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Débora Mikaelle Ventura Stein Sciascio, também reforçou a importância da participação popular. “Cada doação faz a diferença na vida de quem enfrenta dificuldades. A campanha é um convite para que todos exerçam a solidariedade e contribuam com o bem-estar da nossa comunidade”, pontuou.