Apresentação gratuita ocorre nesta quinta-feira, dia 7, às 19h30, com apresentação de Flávio Junior em uma noite de homenagens a grandes nomes da música brasileira

O Tivoli Shopping preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Mães com emoção e boa música. Nesta quinta-feira, dia 7, o público poderá aproveitar o show de Flávio Junior, cover oficial de Fábio Jr., em uma apresentação gratuita na Praça de Alimentação do centro de compras.

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O espetáculo tem início às 19h30 e promete encantar os visitantes com um repertório que vai além do romantismo clássico. Além dos sucessos que marcaram a carreira de Fábio Jr., o artista também apresenta um tributo a grandes nomes da música brasileira, como Lulu Santos, Tim Maia, Sidney Magal e Roupa Nova, criando uma experiência envolvente e nostálgica para diferentes gerações.

Reconhecido pela semelhança vocal e interpretação fiel, Flávio Junior leva ao palco uma apresentação carregada de emoção, ideal para celebrar uma data tão especial. “O Dia das Mães é um momento de conexão e carinho, e buscamos proporcionar experiências que traduzam esse sentimento. O show é um convite para que as famílias vivam esse momento juntas, com música e afeto”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Shopping tem opções para agradar todas as mamães

O Tivoli reúne um mix completo de lojas e serviços para quem deseja escolher o presente ideal. Para ajudar na escolha ideal para as mamães, o centro de compras preparou um lounge especial com dicas para todos os gostos. O espaço está instalado em frente ao Restaurante Coco Bambu.

No Tivoli, o consumidor encontra opções que vão desde roupas, calçados, perfumes e cosméticos, até itens de cama, mesa e banho, decoração, eletrônicos e presentes para a casa, além de serviços como salões de beleza, maquiagem e cuidados pessoais. Tudo isso em um ambiente que une praticidade, variedade e conforto para toda a família

Campanha de Dia das Mães presenteia clientes com kits especiais

E além das dicas de presentes e da programação musical, o Tivoli Shopping também promove a campanha “Essência de Amor”, que oferece um mimo especial para quem for às compras durante o período. A partir de R$300 em compras nas lojas participantes, o cliente pode trocar por 1 kit Avatim Dia a Dia, nas fragrâncias Flor de Cerejeira ou Lavanda.

Para garantir o mimo, o cliente deve cadastrar suas notas fiscais com CPF pelo link:

www.promocao.tivolishopping. com.br. Após o cadastro, a retirada do kit deve ser realizada no balcão de atendimento, localizado em frente ao Restaurante Coco Bambu.

Os mimos são limitados a 1 por CPF e a participação é válida mediante cadastro das notas fiscais com CPF no site oficial da promoção. A promoção é válida até 10 de maio ou enquanto durarem os estoques.

Serviço:

Show Especial Tivoli Dia Mães com Flávio Junior

7 de maio de 2026

A partir das 19h30

Praça de Alimentação | Tivoli Shopping

Evento gratuito