O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Independiente Santa Fe na noite desta quarta-feira, 6 de maio de 2026 na altitude da Bolívia. O jogo, realizado no estádio El Campín, em Bogotá, foi válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Detalhes da Partida- O zagueiro Gustavo Henrique salvou a invencibilidade alvinegra ao marcar de cabeça aos 47 minutos do segundo tempo. O Santa Fe havia aberto o placar aos 14 minutos da etapa final com o veterano Hugo Rodallega.

Status no Grupo: O Corinthians segue líder isolado do Grupo E com 10 pontos.

Classificação: O time de Fernando Diniz está muito próximo de garantir a vaga antecipada para as oitavas de final.Confusão: Após o apito final, houve princípio de tumulto e torcedores colombianos arremessaram objetos no gramado.

Próximos Compromissos do Corinthians

A equipe agora volta o foco para as competições nacionais antes de retornar à Libertadores.

Leia + sobre esportes