Uma rede de comida japonesa que nasceu dentro de um reality show exclusivamente dedicado à culinária do país está avançando pelo país com um modelo que mistura entretenimento e franquias, seguindo seu plano de expansão pelo Brasil para 2026. A rede Izu Master Roll, com origem em Goiânia, chega a três localidades paulistas em maio: Americana, Jardins e Hortolândia.

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Batizada com o mesmo nome do programa, a franquia do Izu Master Roll faz parte do Grupo Izu, holding também detentora do Izu Japanese Food, com 10 anos de experiência na capital goiana e com duas unidades físicas localizadas no Jardim Europa e no Jardim Goiás e uma central de delivery no Setor Oeste. O projeto tem como meta atingir 20 unidades franqueada em SP durante esse ano, combinando experiência gastronômica, cultura pop e alto poder de diferenciação no mercado de food service.



“A competição esquenta, as receitas evoluem e cada episódio entrega uma criação que movimenta o desejo de quem assiste. O Izu Master Roll está levando a cozinha japonesa de alto nível para todo o Brasil, e junto com ela, uma oportunidade real de empreender em um dos mercados que mais crescem no país. Somos o reality onde a comida sai da tela e chega até a casa do telespectador”, enfatiza o cofundador Daniel Alencar Coelho.



Desenvolvida pelos sócios e irmãos Bárbara e Daniel Alencar Coelho, o modelo de negócio oferece microfranquias com investimento inicial partir de R$ 50 mil. Com previsão de faturamento de até R$80 mil, a previsão de retorno da franquia é de 3 a 8 meses. Os empreendedores expandiram a atuação para o audiovisual, transformando a experiência do restaurante em conteúdo, revelando talentos e ampliando a presença da cultura japonesa no Brasil com o Izu Master Roll.



“O que antes só se assistia, agora o público vai poder saborear em casa. Os pratos que marcaram o reality começam a ganhar outro caminho, direto da tela para o delivery. A gente sabe que essa chegada em São Paulo promete conquistar o paladar dos comensais, é uma experiência imersiva e inovadora”, afirma a idealizadora e diretora de marketing, Bárbara Alencar Coelho.



O Izu Master Roll surge como uma plataforma de crescimento de marca, utilizando o reality como motor de aquisição de clientes, formação de talentos e aceleração da expansão. O franqueado entra em um ecossistema já validado, com marca forte, cardápio testado pelo público, marketing nacional e processos operacionais consolidados. “O projeto une entretenimento gastronômico, operação padronizada e modelo escalável de franquias, onde os pratos vencedores das provas entram no cardápio oficial das unidades, gerando engajamento real, tráfego e vendas,” conta Daniel. O projeto tem como meta atingir 100 unidades franqueadas nos primeiros doze meses, combinando experiência gastronômica, cultura pop e alto poder de diferenciação no mercado de food service.



Raio X Modelo Dark Kitchen / Delivery Only



Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil com descontos especiais de 80% para os 20 primeiros.



Faturamento mensal: Dark Kitchen/ Delivery Only: R$ 30 mil a R$ 80 mil.



Prazo de retorno: Entre 3 e 8 meses, dependendo da praça.



Raio X da rede:



Investimento inicial: 50 mil



Faturamento mensal: a partir de R$ 178 mil



Prazo de retorno: 18 meses



Sobre o projeto



O Izu Master Roll é uma criação do Izu Japanese Food, idealizado pelos sócios Bárbara Alencar Coelho e Daniel Alencar Coelho. À frente de uma marca consolidada na culinária japonesa, os empreendedores expandem agora sua atuação para o audiovisual, transformando a experiência do restaurante em conteúdo, revelando talentos e ampliando a presença da cultura japonesa no Brasil.

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