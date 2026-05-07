Funcionários da concessionária de serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa terão 0,86% de aumento real

Os funcionários da Coden Ambiental, concessionária de serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, terão reajuste salarial de 5%, composto pelo IPCA acumulado de abril de 2025 a março de 2026 (4,14%) mais 0,86% de aumento real.

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A proposta foi aprovada nesta terça-feira (5) em assembleia realizada pelo sindicato da categoria.

Além do reajuste salarial, a Coden apresentou contrapropostas para diversos benefícios, que também foram aprovadas pelos trabalhadores. A Cesta Básica teve um reajuste de R$ 115,00 (10%), passando de R$ 1.150,00 para R$ 1.265,00, mais bônus mensal de R$ 50,00 atrelado ao cumprimento dos critérios de assiduidade.

Outros itens foram reajustados no mesmo índice dos salários (5%): Subsídio do Plano Médico de R$ 121,28; Subsídio do Plano Odontológico de R$ 66,41; Subsídio de Óculos de Grau, Lentes de Contato e Consulta de R$ 262,79; Subsídio de Material Escolar de R$ 225,23; Lanche Noturno, Marmitex para Finais de Semana e Jantar de R$ 30,00.

A novidade foi a instituição do Ticket Refeição de R$ 30,00 como opção ao almoço servido no Refeitório, modelo que será mantido até o próximo dissídio.

O presidente da Coden, Rean Gustavo Sobrinho, destacou o equilíbrio das negociações e o compromisso da empresa com seus colaboradores. “Mantivemos todos os benefícios conquistados, concedemos reajustes acima da inflação e incorporamos novos incentivos”, afirmou.

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