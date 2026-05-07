O presidente Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump se reúnem nesta quinta-feira, 7 de maio de 2026, na Casa Branca, em Washington.

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A visita é classificada como uma “visita de trabalho”, focada em pautas pragmáticas e com menos protocolos do que uma visita de Estado.

Principais Temas da Reunião Lula Trump

Comércio e Tarifas: O Brasil busca a suspensão total de tarifas extras sobre produtos brasileiros, após o chamado “tarifaço” de 2025.

Segurança Pública: Debate sobre a classificação de facções como o PCC e o CV como organizações terroristas pelos EUA, medida à qual o governo brasileiro resiste.

Minerais Críticos: Cooperação estratégica na exploração de terras raras e minerais essenciais para a indústria tecnológica e militar.

Tecnologia e Pix: Discussões sobre a regulação de big techs e preocupações americanas sobre o sistema Pix prejudicar empresas de pagamento dos EUA.

Geopolítica: Diálogos sobre os conflitos no Oriente Médio (especialmente Irã e Gaza) e a situação na Venezuela.

Nota da Amcham Brasil Lula e Trump

A Amcham Brasil recebeu com satisfação a confirmação do encontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, previsto para ocorrer amanhã (7 de maio), em Washington, D.C.

A reunião representa uma oportunidade relevante para avançar em temas de interesse mútuo e fortalecer as condições para ampliar a previsibilidade e fomentar o comércio e os investimentos entre os dois países.

“Uma agenda pragmática, que inclua resultados sobre tarifas, minerais críticos, economia digital, energia e combate ao crime transnacional, oferecerá um caminho promissor para destravar o potencial da relação econômica bilateral”, afirma Abrão Neto, presidente da Amcham Brasil.

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