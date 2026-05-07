A revitalização da Praça “José Bellani”, no Jardim Dulce, avança para uma nova etapa em Santa Bárbara d’Oeste. Após a conclusão do plantio de grama, as equipes iniciaram a execução da rampa de acessibilidade, etapa que reforça o compromisso com a inclusão e a mobilidade no espaço público.

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Na sequência, terá início a instalação dos equipamentos, que incluem academia ao ar livre, Espaço Pet e playground. Localizada entre as ruas das Hortências, das Palmas, dos Maracujás e dos Lírios, a praça passa por uma completa remodelação, com melhorias que incentivam o uso do espaço pela comunidade.

Planejamento além da praça

Segundo o prefeito Rafael Piovezan, a revitalização segue um planejamento contínuo de investimentos nos bairros. “Avançamos para uma nova etapa das obras na Praça ‘José Bellani’, com a implantação da rampa de acessibilidade e a preparação para receber os equipamentos de lazer. Um espaço tradicional da região, com mais de 30 anos de história, que agora integra um conjunto maior de intervenções em diversas regiões da cidade, como o Parque das Paineiras e os bairros Jardim Mariana, Furlan, Vila Rica, Parque Olaria, Mollon, Zabani, Vila Linópolis, Parque do Lago, Flamboyant e Vista Alegre, entre outras áreas”, afirmou. “É esse cuidado com os bairros que garante mais qualidade de vida, convivência e valorização dos espaços públicos”, complementou.

O secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro, destacou que a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à qualificação dos espaços urbanos em diferentes regiões da cidade. “Mais do que a revitalização de uma praça, estamos promovendo a reocupação qualificada dos espaços urbanos, com intervenções que priorizam acessibilidade, paisagismo e equipamentos que incentivam o convívio social e a qualidade de vida”, ressaltou.

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