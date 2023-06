Guarani e S.E. Vale decidem o Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 2ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). A bola rola para a final neste domingo (4), às 9 horas, no Estádio “Antonio Lins Ribeiro Guimarães”, no União Barbarense. Na decisão, em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido após disputa de pênaltis.

Já neste sábado (3), às 15h15, Real Ferroviário e São Fernando jogam pelas semifinais do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 1ª divisão. O outro confronto que apontará o finalista do “Varzeanão 2023” ocorrerá no dia 10, também às 15h15, e será disputado por Grêmio Orquídea e Lado Leste. Os jogos serão disputados no Estádio “Antonio Guimarães”.