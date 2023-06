Piovezan abre do Mês do Meio Ambiente. Veja programação

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, abriu o Mês do Meio Ambiente,

em cerimônia no Centro de Estudo e Cultura Ambiental nesta sexta-feira (2). As ações de conscientização têm alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, lembrado no dia 5 de junho, e são promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste (Comdema).

Uma ampla programação de atividades foi preparada, com cronograma de atividades que se estende até o fim do mês. No primeiro dia, além da abertura oficial com a presença de autoridades do Município, a palestra “A cadeia pós-consumo das embalagens longa vida” foi ministrada pela analista de sustentabilidade da multinacional Tetra Pak, Isadora Tabarin, tendo como público-alvo os membros das cooperativas Recicoplast e Juntos Somos Fortes.

“As questões ambientais vão muito além do Meio Ambiente. Não existe desenvolvimento sem sustentabilidade. E a necessidade é cada vez maior de aproximarmos esse discurso no dia a dia das pessoas, para que o cuidado com a natureza e o Meio Ambiente faça sentido na vida delas. Desde 2013 nós estamos recuperando áreas abandonadas, realizando plantios, conectando corredores florestais para que a fauna retorne e o equilíbrio ambiental seja retomado. Saímos de 8 toneladas de coleta seletiva para 300 toneladas atualmente, por meio de políticas públicas ambientais que norteiam o trabalho, gerando renda, desenvolvimento e sustentabilidade. O crescimento e importância das cooperativas de reciclagem é essencial e muito importante nesse processo. Por meio desse meu compromisso com as questões ambientais eu construí a minha vida, carreira, família. E é assim que vou continuar ajudando a construir a história de Santa Bárbara”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

“Hoje graças às cooperativas nós estamos quatro vezes acima da média do Brasil em coleta seletiva e vamos melhorar. A educação ambiental vem sendo tratada com muita seriedade, planejamento e cuidado da Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan. E o Mês do Meio Ambiente tem atividades desde a educação da criançada até a parte técnica, levando conhecimento a todos para conscientizar”, acrescentou o secretário de Meio Ambiente, Cléber Canteiro. “O Meio Ambiente é vivo e a primeira função dada por Deus foi de cuidarmos dele. Que possamos ser cada vez mais cuidadores”, concluiu a vice-presidente do Condema e presidente da Apasb (Associação Pró-Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste), Rosani Franco de Faria Novaes.

LEIA TAMBÉM: Fontes quer igreja livre de pagar IPTU

Também participaram da abertura oficial o vice-prefeito Felipe Sanches, o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cruz, o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Junior, os vereadores Carlos Fontes, Bachin Junior, Esther Moraes e Juca Bortolucci, além de representantes de escolas do Município, da Denso do Brasil, Rotary Club, servidores públicos e sociedade civil.

Confira a programação completa do Mês do Meio Ambiente em Santa Bárbara d’Oeste:

– Cãominhada

Data: 3 de junho, das 8 às 13 horas

Local: Saída às 8 horas, do Centro de Estudo e Cultura Ambiental (ao lado do Parque Araçariguama), localizado na Avenida Sábato Ronsini, 951, Jardim Itamaraty, e chegada no Santa Bárbara Mall, situado à Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

No local haverá brinquedo para as crianças, feira de doação de animais, cadastro de castração, vacinação gratuita contra raiva, avaliação médico-veterinária e apresentação do Canil da Guarda Municipal, além de orientações. Os participantes inscritos podem fazer doação de 2 kg de alimento não perecível destinados ao Fundo Social de Solidariedade do Município. O alimento deverá ser entregue na concentração. Ao todo serão disponibilizadas 200 inscrições.

– Birdwatching

Data: 4 de junho, das 7 às 12 horas

Local: CESB – Centro Ecológico de Santa Bárbara d’Oeste | Estrada da Cachoeira, 1.220, São Joaquim, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Trata-se de observação de pássaros, com curso de identificação de aves dado por profissional da área. Ao todo serão disponibilizadas 40 vagas.

– Festival das Orquídeas de Santa Bárbara

Datas: 3 de junho, das 9 às 21 horas, e 4 de junho, das 9 às 17 horas

Local: Mercadão da Cidade | Rua Floriano Peixoto, 1653, Vila Santa Cruz

Proposto no “Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo” e elaborado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), a segunda edição do Festival das Orquídeas de Santa Bárbara contará com participação de produtores/cultivo de orquídeas, flores e plantas naturais pelos Orquidário Santa Bárbara e Orquidário Covolan; comércio de orquídeas, flores e plantas naturais por Center Flores e Konkist Flores; e comércio de insumos para cultivo, paisagismo, jardinagem e arte floral pelo + Verde Flor e Jardim e Cantinho dos Vasos.

– Curso de Capacitação para Licenciamento Ambiental Municipal

Data: 6 de junho, das 18 às 20 horas

Local: Centro de Estudo e Cultura Ambiental | Avenida Sábato Ronsini, 951, Jardim Itamaraty, Santa Bárbara d’Oeste/SP (ao lado do Parque Araçariguama)

Capacitação para consultores ambientais no processo de licenciamento ambiental municipal. É necessária inscrição prévia.

– Curso de Capacitação para Podadores

Data: 14 de junho, das 8 horas às 16h30

Locais: Centro de Estudo e Cultura Ambiental | Avenida Sábato Ronsini, 951, Jardim Itamaraty, Santa Bárbara d’Oeste/SP e Parque Araçariguama | Rua 21 de abril, s/nº, Jardim Itamaraty, Santa Bárbara d’Oeste/SP. É necessária inscrição prévia.

– Projeto Folha Azul

Data: 13 de junho, das 14h30 às 17 horas

Local: Escola Estadual “Fioravante Luiz Angolini” | Rua Coronel Hélio Caldas, 101, Cruzeiro do Sul, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Apresentação dos resultados do Projeto Folha Azul na forma de exposição de painéis das atividades desenvolvidas pelos alunos da unidade escolar. O projeto foi lançado no dia 25 de novembro de 2022 pela Associação Pró-Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste (Apasb), em parceria com educadores da Escola Estadual “Fioravante Luiz Angolini”, envolvendo ainda o Comdema, Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Rotary Club, Grupo Sussuarana, Diretoria de Ensino de Americana, Usina Furlan, Projeto Re-nascentes Rotary Distrital.

– Projeto Arvorecer

Data: 15 de junho, às 14 horas

Local: Câmara Municipal | Rodovia Luis Ometto, SP-306, 1.001, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Palestra sobre o Projeto Arvorecer, desenvolvido pela APASB, que visa conhecer as árvores e oportunizar a educadores e educandos o amor pela consciência ambiental.

– Palestra “Nossas represas, nossa nova represa”

Data: 15 de junho, das 19 horas às 21h30

Local: Auditório da ACISB | Rua Duque de Caixas, 489, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Realizada pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE), a palestra voltada à população será ministrada pelo superintendente da autarquia barbarense, Laerson Andia Júnior, com os objetivos de alinhar conceitos sobre represas; conhecer um pouco sobre nossas represas atuais; apresentar o projeto de nossa nova represa; alinhar informações sobre a execução das obras da nova represa e tirar dúvidas remanescentes sobre o assunto. A capacidade máxima do local é de 50 pessoas e não é necessário inscrição.

– Circuito Ecológico

Datas: 17 e 18 de junho

Horários: 8 às 11 horas e 13 às 16 horas (duas turmas por dia)

Locais: Museu da Água | Rua Camilo Augusto de Campos, 487, Jardim América, Santa Bárbara d’Oeste/SP, Nova Represa do DAE e CESB – Centro Ecológico de Santa Bárbara d’Oeste | Estrada da Cachoeira, 1.220, no São Joaquim, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Com intuito de oportunizar acesso e conhecimento de estruturas e programas ambientais à população, o Circuito trabalhará com quatro turmas de 40 pessoas/turma que farão um roteiro do Museu da Água até o CESB, passando pela nova represa do DAE. Diversas atividades e orientações ambientais serão desenvolvidas no trajeto. Inscrições vinculadas a doação de alimentos (2 kg de alimentos não perecível ou 4 litros de leite) a serem destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

– Palestra “O Segredo da Água Mineral”

Data: 17 de junho, às 9 horas

Local: Rua Argentina, 417, Sede do Grupo Escoteiro Uirapuru, Santa Bárbara d’Oeste/SP (dentro do Parque dos Ipês)

Entrada solidária: 1 quilo de alimento não perecível (doados posteriormente ao Asilo São Vicente)

Vagas limitadas

A palestra tem por objetivo proporcionar a população um aprofundamento dos conhecimentos científicos, no que se refere às propriedades físico-químicas e importância biológica da água, e, aspectos sócio-culturais, como distribuição, acesso e utilização da água. A capacidade máxima do local é de 50 pessoas. É necessário se inscrever no site.

– Pedal Ecológico “Dez Pró Ambiente”

Data: 18 de junho, das 7h30 às 12 horas

Saída: Parque Araçariguama | Rua 21 de Abril, s/nº, Jardim Itamaraty, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Chegada: Parque Linear | Rua Tenente João Benedito Caetano, Planalto do Sol, Santa Bárbara d’Oeste/SP

A concentração será no Parque Araçariguama, na ponte estaiada, a partir das 7h30, e previsão de partida às 8 horas. A chegada ocorrerá no Parque Linear, com previsão às 10 horas, e plantio de 200 árvores nativas nas margens do Córrego Mollon.

O trajeto será feito, preferencialmente, por meio das ciclofaixas e ciclovias municipais, com coordenação do grupo Pedala SBO, em parceria com a empresa Espaço Mobilidade. Haverá acompanhamento da Guarda Municipal para garantir a segurança no trajeto.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento