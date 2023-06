Molina diz estranhar terceirização do DAE

DAE. O suplente de deputado Ricardo Molina (Republicanos)

disse achar estranho o processo de terceirização que deve ser votado na Câmara de Americana ainda este semestre. “Me estranha o anuncio da prefeitura pela terceirização do DAE. Na campanha de 2020 era totalmente contra”, disse. Ele foi candidato a vice na chapa do ex-vereador Rafael Macris (PSDB).

Outro dois prováveis adversários do prefeito Chico Sardelli nas eleições do ano que vem, Omar Najar (MDB) e Giovana Fortunato (PDT) também se posicionaram contrários à ‘venda’ do DAE.

Em busca de ser o candidato do governador Tarcísio de Freitas, do mesmo partido, Molina disse que vai buscar entender os reais motivos para a entrada do processo de terceirização de afogadilho. “Não sei ao certo quais foram os motivo que os fizeram a mudar de ideia tão rápido”.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento