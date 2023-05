Omar e Giovana são contra terceirização do DAE

O ex-prefeito Omar Najar e a 2a colocada em 2020 Giovana

Fortunato (PDT) disseram ao NM serem contrários à terceirização do DAE (Água e Esgoto) de Americana. ON foi além e também criticou a terceirização da merenda escolar.

“É um absurdo fazer isso (terceirização do DAE). Inclusive sou contra a terceirização da merenda escolar. Será difícil a implantação da merenda. Americana tem uma das melhores merenda do estado de São Paulo. Outro desserviço para a cidade. Uma pena”, concluiu Omar.

DAE executa ampliação do sistema de esgoto na região da Praia dos Namorados

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou as obras na região da Praia dos Namorados para a ampliação do sistema de coleta e afastamento do esgoto sanitário. Os serviços começaram na Avenida Comendador Thomaz Fortunato com a Pedro Nardo, bairro Chácara São Francisco. A obra é reivindicada há 20 anos pelos moradores e vai eliminar a utilização de fossas, preservando o meio ambiente.

Ao todo, serão 732 metros de rede, sendo 400 metros no asfalto e 332 metros na terra, contemplando também as ruas Pedro Cia e Aquiles Seleghini.

“O loteamento Chácaras São Francisco é um bairro já consolidado, que está localizado numa região que foi contemplada recentemente com a infraestrutura de coleta de esgoto sanitário e que hoje o esgotamento sanitário, em sua maioria, se dá através de fossas negras. A implantação das redes coletoras de esgoto com os respectivos ramais de esgoto é um avanço de saúde pública, meio ambiente e qualidade de vida da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

