O presidente Lula da Silva, 77, foi diagnosticado com uma condição debilitante no quadril

que o levará a realizar uma cirurgia de prótese. Lula tem relatado dores intensas na região do quadril, o que tem afetado sua rotina e limitado sua mobilidade.

Durante um evento neste mês em Salvador (BA), o líder político mencionou que “injeções já não resolvem” suas dores persistentes. Essa afirmação chamou a atenção e levantou preocupações sobre sua saúde. Após realizar um exame de imagem no final de fevereiro, foi constatado que a artrose, também conhecida como osteoartrose, é a principal causa do desconforto que o presidente vem enfrentando. A artrose é uma doença degenerativa que afeta as articulações, sendo mais prevalente em pessoas acima de 60 anos. Essa condição tende a piorar com o tempo e tem pouca resposta à medicação. No caso de Lula, a dor intensa e as limitações que ele tem experimentado levaram os médicos a considerar a cirurgia como uma opção viável.

Para entender melhor a situação, conversamos com o especialista em quadril, Dr. David Gusmão. Segundo o médico, a artrose de quadril é um processo degenerativo que afeta não apenas a cartilagem, mas também os ligamentos e a musculatura local. “Com o desgaste da cartilagem entre as estruturas ósseas, ocorrem dores intensas na virilha (região inguinal), além de diminuição da mobilidade”, explica o Dr. Gusmão.

Ele destaca que a artrose é uma doença multifatorial, sem uma causa única. Geralmente, é mais comum em pacientes acima de 60 anos, mas também pode ocorrer em jovens. Gusmão explica que fatores como hereditariedade, obesidade, sobrecarga articular, fatores hormonais, traumas locais e doenças reumatológicas podem contribuir para o desenvolvimento da condição.

O especialista afirma que a primeira opção de tratamento é o conservador, onde são utilizados medicamentos para alívio da dor e redução da inflamação, além de fisioterapia para melhorar a mobilidade e a condição muscular. No entanto, quando essas medidas não trazem os resultados desejados e o paciente sofre com sintomas intensos, a cirurgia se torna uma possibilidade.

No caso do presidente Lula, ele tem tentado fisioterapia há pelo menos três meses, porém, as dores constantes e as limitações persistentes o levaram a considerar a cirurgia de prótese no quadril como uma solução para seus problemas. O Dr. Gusmão ressalta que a cirurgia de prótese é considerada a cirurgia mais eficaz para o alívio da dor e a melhora da qualidade de vida em pacientes com artrose severa.

“A artroplastia total do quadril é um procedimento em que a articulação é substituída por uma prótese articular de alta tecnologia”, afirma o Dr. Gusmão. Essa técnica foi reconhecida pela revista “Lancet”, uma das principais publicações científicas médicas, como a cirurgia do século devido aos seus excelentes resultados. Agora, o presidente Lula enfrentará um período de preparação para a cirurgia e, no período entre os últimos dias deste ano e a primeira quinzena de janeiro, passará pelo procedimento. A expectativa é que essa intervenção possa proporcionar um alívio significativo das dores que têm afetado sua rotina e limitado sua mobilidade.

Enquanto isso, o Dr. Gusmão recomenda que os pacientes com artrose busquem orientação médica o mais cedo possível, para que possam ser avaliados e receber o tratamento adequado para controlar a progressão da doença. A conscientização sobre mudanças nos hábitos de vida, como perda de peso, fortalecimento muscular e adoção de um estilo saudável, também desempenha um papel importante na preservação da saúde do quadril.

Formado em Medicina pela PUC-RS, carrega no sangue a paixão pela medicina e a ortopedia. Membro de uma família com muitos profissionais desta área, cresceu acompanhando os parentes em treinamentos e cirurgias, o que despertou uma paixão pela profissão. Acompanhou a primeira cirurgia de um paciente quando tinha 11 anos de idade. Aos 14, já acompanhava o pai em congressos e seminários sobre o assunto. Anos depois, quando era estudante, já auxiliava o pai e os professores em procedimentos cirúrgicos. Após a graduação, fez a residência na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e fez especialização em quadril em Curitiba, na Inglaterra (Oxford e Exeter – no Princess Elizabeth Orthopaedic Centre) e na Itália, (em Bologna – no Instituto Rizzoli). O Dr. Gusmão também cursou parte do período acadêmico nos Estados Unidos, mais precisamente no Jackson Memorial Hospital e no Doctor ‘s Hospital em Miami, que são duas instituições referências em medicina esportiva e ortopedia. Naquela época, mesmo sendo estudante, realizou treinamento de cirurgias de vídeo em joelho, ombro e tornozelo. Foi um dos primeiros brasileiros a fazer o treinamento em artroscopia de quadril e começar esse procedimento no Brasil imediatamente. Hoje é referência no assunto em todo o Brasil, e possui um o maior canal do tema onde orienta jovens médicos e ajuda milhares de pessoas a compreenderem mais sobre suas doenças e tratamentos disponíveis.

