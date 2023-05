Semifinal entre Fumaça e R7 Picerno será no Matão

O jogo entre Fumaça Futebol e Samba e R7 Picerno, válido

pela semifinal da Copa ASES de futebol amador, será realizado no Campo do Sete, no Matão, no próximo domingo (04/06) às 10h. O mando de campo é da equipe do Fumaça porque tem a melhor campanha da competição. O local foi definido pela Liga Campineira de Futebol, organizadora do torneio.

Com a passagem das equipes sumareenses à semi, uma delas já está garantida na grande final da competição. A outra semifinal é entre o Esporte Clube Real, de Nova Odessa, e o Esporte Clube Icaraí, de Campinas.

Nas oitavas de final, o Fumaça goleou o Cruzeiro Von Zuben por 3 a 0. Já o R7 Picerno superou a equipe do Grêmio Cafezinho pelo placar mínimo, 1 a 0.

Atletas das Escolinhas de Nova Odessa conquistam nove medalhas na Copa São Paulo de Kung-Fu

Por

Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa/SP

O projeto social de artes marciais da Prefeitura de Nova Odessa segue fazendo bonito e conquistando resultados positivos nas competições. Os atletas que frequentam a Escolinha de Kung-Fu desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, por exemplo, faturaram 9 medalhas (5 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze) no domingo (28/05), na etapa de Sorocaba da Copa + São Paulo de Kung-Fu.

O evento esportivo organizado pela CBAMC (Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas) e FPKT (Federação Paulista de Kuoshu Kung-Fu Tradicional), com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, contou com cerca de 500 praticantes das artes marciais, de várias localidades, com apresentações e lutas das modalidades de formas (Katis e Toytchas) e de lutas (Kuoshu/Boxe chinês, Tai Chi Chuan e Shuai Chiao).

Um dos destaques foi a menina Sofia Nogueira, campeã em armas médias com facão e armas articuladas. Pela categoria amador, o garoto Vitor Gabriel, 12 anos, foi campeão em luta Kuoshu e Gustavo da Silva foi vice-campeão. Já Gabriel Simões também conquistou o vice-campeonato Kuoshu. Pelas formas avançadas, Jairo Rodrigo sagrou-se campeão em armas articuladas, e Gabriel Simões foi campeão em armas longas (intermediário). Já Gabriel Custódio conquistou o 3º lugar nas categorias armas longas e armas médias.

“Parabenizamos nossos atletas pelas conquistas destas importantes medalhas na Copa São Paulo. Eles vêm de um excelente desempenho da Copa Brasil, e novamente se destacaram em Sorocaba nesse domingo. Estamos felizes pelos atletas da escolinha de Kung-Fu de Nova Odessa e agradecemos o apoio da Secretaria de Esportes da Prefeitura. Estão de parabéns”, disse o mestre Alexandre de Almeida, faixa preta 8º dan que há mais de 15 anos ensina o esporte aos novaodessenses.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) não poupou elogios atletas. “Parabenizamos os novaodessenses pelas habilidades e técnica do kung-fu, eles são motivos de orgulho para nós. Parabenizo também o mestre Alexandre, meu amigo, que tem feito um excelente trabalho no município”, disse o chefe do Executivo, que praticou judô na infância.

COMPETIÇÕES

Os atletas foram campeões no final de abril na Copa Brasil de Kung-Fu, etapa de Cosmópolis. Na ocasião, a equipe novaodessense conquistou sete medalhas. Os destaques foram Vitor Gabriel da Silva, de 12 anos, campeão em luta koshu amador, e as meninas Sofia Nogueira Dias da Silva, campeã em armas médias (intermediária), e Gabriela Gomes, campeã em armas longas (intermediaria). Gabriel Custódio Rodrigues foi campeão em duas categorias – armas médias e armas longas.

O mesmo feito foi conquistado por Everton Felix da Silva, com duas medalhas de 3º lugar em armas longas e mãos livre, e pelo mestre Ivanildo Ciborgui, também medalhista duas vezes, com o 2º lugar em armas longas e armas médias intermediário. Em março eles já tinham conquistado medalhas na Copa América Open de Artes Marciais da DKAM (Dragon Kick Artes Marciais) 2023, realizada em São Bernardo do Campo (região do ABC).

