PV em ação. Rovina patrulha e Léo transporte escolar

PV em ação Rovina e o patrulhamento na região da Avenida Bandeirantes

O vereador Wagner Rovina (PV) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações sobre o patrulhamento na região do cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Rua Francisco Manoel.

No documento, o parlamentar relata que tem recebido várias reclamações de comerciantes e moradores que questionaram sobre a falta de patrulhamento no local. “O local está repleto de usuários de entorpecentes e moradores de rua gerando lixo inapropriado e entulho, o que está trazendo um enorme desconforto para os comerciantes locais”, explica.

Dr. Rovina pergunta no requerimento se a situação é de conhecimento da prefeitura e da Guarda Municipal, quantas viaturas estão disponíveis para patrulhamento nessa região e se existe a possibilidade de intensificar o patrulhamento durante o horário comercial.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (23). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Léo da Padaria pede informações sobre transporte escolar para famílias do Residencial Nova Aliança

O vereador Léo Alves, o Léo da Padaria (PV), protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações sobre transporte escolar para atender novas famílias do Residencial Nova Aliança, localizado na Praia Azul.

No documento o parlamentar explica que foi procurado por moradores da região que relataram a preocupação sobre o transporte escolar que será necessário para atender aos novos alunos. “Com o aumento considerável de pessoas e estudantes no bairro, há preocupação de que os veículos do transporte escolar possam sofrer com o excesso de usuários, prejudicando o transporte aos alunos que irão frequentar as escolas do bairro”, aponta.

No requerimento, Léo pergunta se foram realizados estudos sobre as mudanças necessárias no transporte escolar da região para atender aos futuros alunos moradores do Residencial Nova Aliança; quantos ônibus atendem atualmente a região da Praia Azul e suas escolas; e quantos alunos fazem uso do transporte escolar em cada uma das unidades educacionais atendidas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (6), e será encaminhado à prefeitura para resposta.

