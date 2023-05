Luiz Biajoni e Tamy na Liv da Travessa esta 5a

LUIZ BIAJONI E TAMY GHANNAM NA LIVRARIA DA TRAVESSA PINHEIROS

Autor e booktuber conversam sobre livros em evento aberto ao público

O escritor Luiz Biajoni e Tamy Gahnnam, uma das principais booktubers do país, estarão amanhã (01) na Livraria da Travessa Pinheiros (rua Pinheiros, 513), a partir das 19h, para um bate-papo, com a presença da plateia, sobre literatura, mercado e processos de criação. Tamy, do canal LiteraTamy, com grande influência nas redes sociais, é fã do autor, de quem já resenhou os romances “Quatro Velhos” (Penalux, 2019) e “Elvis & Madona” (Bazar do Tempo, 2021). Agora, o novo livro de Biajoni, “O Crime no Edifício Giallo” (Rua do Sabão, 2022) é um dos principais temas.

O evento é uma promoção da editora Rua do Sabão e tem o apoio da agência literária de Biajoni, a Villas-Boas & Moss, e da The Creators Bridge, empresa de desenvolvimento de conteúdos e projetos para o mercado audiovisual mundial, que trabalha projetos do autor.

Depois do bate-papo, Biajoni vai autografar para os leitores presentes.

