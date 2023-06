Procon da prazo a Netflix até 4a feira

O Procon-SP está notificando a empresa de streaming de vídeo Netflix,

solicitando informações complementares às que a empresa apresentou, em uma reunião nesta quinta-feira, 1º de junho.

Segundo o diretor de Atendimento e Orientação ao Consumidor do Procon-SP Rodrigo Tritapepe, as explicações relacionadas à nova forma de cobrança de assinaturas, que motivou o registro de reclamações e manifestações de consumidores em redes sociais, noticiadas amplamente pela imprensa, necessitam de maior detalhamento para que os especialistas do órgão de defesa do consumidor firmem o posicionamento sobre a questão.

“Solicitamos e já recebemos informações preliminares da Netflix sobre o assunto. Após nossa análise, requisitamos uma reunião presencial com o fornecedor para esclarecimento das informações recebidas e, com base nos relatos dos consumidores, houve uma solicitação para complemento dessas informações. Diante das novas respostas serão avaliadas as providências que devem ser adotadas pelo órgão e possíveis indicações de providências ao fornecedor visando a uma melhor orientação do consumidor”, finaliza Rodrigo.

O novo prazo para a Netflix encaminhar os detalhamentos pedidos ao Procon-SP é até a próxima quarta-feira, 7 de junho.

Netflix e Spotify lideram acessos no mercado de streaming

Na categoria Entretenimento/Música, as principais plataformas contabilizam 77 milhões de usuários únicos. Netflix, Globoplay e Amazon Prime Video são os três streamings mais acessados no Brasil

São Paulo, maio de 2023 – As plataformas de streaming de áudio e vídeo estão cada vez mais presentes no dia a dia do consumidor. No segmento de áudio, conforme dados da Comscore, o Spotify segue na liderança de usuários únicos por mês. Cada usuário consome em média 13h26 minutos de áudio por mês na plataforma. A análise mais recente da Comscore traz dados entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, além de destacar as principais tendências do mercado. Entre os streamings de vídeo, a Netflix é a líder em acessos (desktop + mobile), tendo uma média de 50 milhões de visitantes únicos por mês. A Netflix também é líder em interações nas principais redes sociais com 85 milhões de interações e mais de mil conteúdos postados com 82 mil ações por post em 2023. O site Sua Música atua com foco em músicas populares da região Nordeste e lidera em interações nas redes sociais entre os streamings de áudio. Os assuntos que mais engajaram entre tais usuários foram Mídia Online, Publishing e Travel & Leisure. Entre janeiro e abril de 2023, o termo podcast teve mais de 14 milhões de menções nas redes Facebook, Instagram e Twitter. O post com maior engajamento ocorreu no perfil da influenciadora Virginia Fonseca ao participar do podcast da Forbes Brasil. Perfil dos usuários de streaming de vídeo Para 45% dos usuários da internet no Brasil, os streamings de vídeo mudaram o jeito que eles assistem à televisão. 30% desses usuários concordam que assistem mais à televisão que antes por conta dos streamings. Entre as três principais plataformas de streaming de vídeo no país, os visitantes únicos estão majoritariamente divididos entre as classes A, B e C.

Sobre a Comscore

A Comscore (NASDAQ: SCOR) é um parceiro confiável para planejamento, transação e análise de mídia entre plataformas. Com coleta de dados que combina digital, TV linear inteligência de audiência over-the-top e dados de bilheteria de cinema com insights avançados de audiência, a Comscore permite que compradores e vendedores de mídia quantifiquem seu comportamento multitelas e tomem decisões de negócios com confiança. Líder comprovada em medição de audiências digitais, de TV e publicidade em escala, a Comscore é a fonte terceirizada emergente do setor para medição confiável e abrangente de plataforma cruzada. Para mais informações sobre a Comscore.

Aqui nosso canal no Instagram @novomomento