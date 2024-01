Gama auxilia Polícia Civil na apreensão de combustível adulterado

Em apoio a equipe da Polícia Civil, guardas municipais de Americana se deslocaram até a Rodovia Ivo Macris, em Americana, para efetuar diligências na tentativa de localizar indivíduos suspeitos de envolvimento em adulteração de combustíveis. O caso ocorreu por volta das 21h30 desta sexta-feira.

Ao chegar pelo local, a equipe observou que no interior do imóvel indicado havia um caminhão tanque utilizado para transporte de combustível. Foi observado também que haviam duas pessoas no local, mas não foi possível fazer a identificação dos mesmos do lado externo.

Diante da situação, o delegado que acompanhava a ocorrência, Dr. Filipe, solicitou a um dos indivíduos que abrisse o portão para poder conversar. O indiciado de pronto atendeu a solicitação e, ao ser questionado sobre o caminhão que estava dentro do imóvel, alegou ser de seu patrão. Neste momento, as equipes perceberam no ambiente forte odor de óleo Diesel e gasolina, decorrente de vazamento de combustível no chão.

O delegado então questionou o indiciado sobre o forte odor de combustível e o mesmo acabou alegando que estava fazendo transbordo de combustível para outros recipientes. O homem autorizou a entrada das equipes no imóvel, onde havia mais uma pessoa, que confirmou que trabalhava lá e que era responsável por fazer a retirada de combustível dos caminhões que chegavam no depósito.

Foi observado também mais 02 tanques de armazenamento com capacidade entre 15 a 20 mil litros cada, 07 tanques com capacidade de 1000 litros cada (esses continham certas quantidades de etanol e gasolina armazenados irregularmente), bombas de abastecimento de combustível, diversos lacres utilizados no transporte de combustíveis, notas fiscais e apetrechos usados no processo de adulteração de combustível como solventes e outros aditivos.

No local também havia uma motocicleta e um veículo automóvel VW Gol que também foram apreendidos juntamente com o caminhão e recolhidos ao pátio Municipal. Os dois indivíduos foram conduzidos ao plantão policial e autuados em flagrante conforme o B.O.P.C N° AG 1264 – 1 4° DP/24 Crime Ambiental e Crime contra a Ordem Econômica/

adulteração de combustível.