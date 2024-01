Confira 5 receitas de drinks não alcoólicos pro verão

3. Magic Basil

Ingredientes:

– 20 ml de suco de limão siciliano

– 100 ml de água de coco fresca

– 8 a 10 folhas grandes de manjericão

– 1 ramo de manjericão

– 1 lata de Red Bull Sugar Free

– Gelo

Modo de Preparo:

Inicie o preparo colocando em uma coqueteleira as folhas do manjericão para macerar. Logo após, adicione o limão espremido e a água de coco. Bata essa mistura com gelo e coloque no copo que irá servir (tamanho recomendado: 410 ml). Complete com Red Bull Sugar Free e mexa levemente para não dissipar as bolhas. Decore com o ramo de manjericão e sirva bem gelado. Desta forma, você terá preparado um delicioso drink cítrico e herbal!