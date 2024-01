Coltro no comando- O Partido Liberal (PL) em Sumaré promoveu

nesta quinta-feira (4) um encontro histórico: a primeira reunião do PL Mulher. O evento foi marcado pela presença de importantes lideranças do partido e teve como foco principal a discussão de estratégias para as pré-candidatas a vereadora da legenda.

O vereador Silvio Coltro, presidente municipal do PL e pré-candidato a prefeito de Sumaré, liderou a reunião, destacando a importância do engajamento feminino na política local. “Estamos comprometidos em promover a participação ativa das mulheres em nossa cidade. O PL Mulher surge como um espaço de fortalecimento e apoio às nossas pré-candidatas, reconhecendo a relevância de suas vozes na construção de uma cidade mais justa e igualitária”, afirmou Coltro.

A formalização do PL Mulher contou com a presença da secretária do Diretório Municipal, Ezilda Catarina Adario, que assumirá o cargo de coordenadora do PL Mulher. “É um momento ímpar para as mulheres do partido. Estamos aqui para construir juntas um futuro político mais inclusivo e representativo. Agradeço a confiança de todos e tenho certeza de que seremos protagonistas de grandes conquistas”, declarou Izilda.

Sandy Vaughan Vieira foi anunciada como a presidente do PL Mulher e destacou a importância da união e da cooperação entre as integrantes. “Nossa força está na solidariedade entre as mulheres do partido. Juntas, seremos capazes de superar desafios e conquistar espaço na política local. É um privilégio liderar esse grupo incrível de mulheres determinadas e comprometidas”, ressaltou Sandy.

A Comissão do PL Mulher foi apresentada durante o encontro, sendo composta ainda por Elaine Cristina de Moura Nascimento (vice-presidente), Roselena de Rezende Sales (tesoureira), Thaís Oliveira Martello (secretária), Márcia Pereira (vogal) e Roseli Cristina da Silva (membro).

A reunião foi marcada por otimismo em relação ao papel que o PL Mulher desempenhará na promoção da participação feminina na política local.

“Com estratégias bem definidas e uma equipe comprometida, o partido busca consolidar uma presença significativa das mulheres nas eleições municipais deste ano, contribuindo para a construção de uma democracia mais representativa em Sumaré”, afirmou Coltro.

