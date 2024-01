Venda de carros novos cresce 11,3% em 2023

Carros- O mercado brasileiro emplacou 2.179.363

automóveis e comerciais leves entre janeiro e dezembro de 2023, representando um aumento de 11,3% sobre o ano anterior, que fechou com 1.957.699 unidades. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Apenas em dezembro, foram emplacadas 236.599 unidades, que revelam um aumento de 17,3% sobre o mês anterior, que emplacou 201.649. Em comparação com o mesmo mês de 2022, quando 202.147 veículos das categorias foram vendidos, dezembro de 2023 registrou alta de 17%.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Ainda de acordo com o balanço da Fenabrave, a indústria nacional emplacou 1.581.527 motocicletas em 2023, representando um aumento de 16,1% em comparação com 2022. Ao todo, foram vendidos 104.155 caminhões e 24.622 ônibus.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP