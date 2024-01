Campo de areia na Florindo Cibim será revitalizado

A Prefeitura de Americana vai revitalizar o campo de areia da região dos bairros Parque das Nações e Morada do Sol, localizado no cruzamento entre as ruas Florindo Cibin e Nova Zelândia. As melhorias serão realizadas com recursos próprios da Administração.

“Começamos o ano a todo vapor, com muito trabalho e dando sequência às obras na área do esporte. Vamos revitalizar este campo que era bastante utilizado pela comunidade aqui da região e devolvê-lo em ótimas condições para a prática dos exercícios”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

Destinado à prática de futebol de areia, futevôlei e vôlei, o espaço será completamente reformado, com terraplanagem, substituição da areia, levantamento das copas das árvores, troca dos alambrados e implantação de iluminação de LED.

O local foi visitado esta semana pelo vice-prefeito Odir Demarchi, acompanhado pelos secretários de Esportes, Marcio Leal, e de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto.

“Mais uma revitalização no esporte americanense, levando lazer e bem-estar à nossa população. O campo vai receber muitas melhorias e será entregue totalmente renovado. Estamos empenhados no cuidado com os espaços públicos”, ressalta Odir.

“Esta é uma obra muito importante para que este espaço aqui na região do Parque das Nações e Morada do Sol volte a ter vida e a ser frequentado pela comunidade. Não tenho dúvidas de que vai ficar tudo muito bonito e adequado para a prática dos esportes de areia, que têm crescido a cada dia em Americana”, celebra Marcio.

