Unifesp oferece programa gratuito de meditação on-line para mulheres com insônia

O Setor Sono na Mulher da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) convida voluntárias para participar da pesquisa “Efeito de um programa de meditação on-line em mulheres com insônia”. Serão realizados oito encontros virtuais, sem custos para as participantes.

Podem participar mulheres com insônia com idade entre 18 e 47 anos, que não estejam praticando algum tipo de meditação, que não tenham estado em Terapia Cognitivo Comportamental (TCC-I) nos últimos dois meses e que não estejam fazendo uso de medicação para insônia ou ansiedade.

Para participar, inscreva-se aqui. Em caso de dúvidas, envie mensagem para o WhatsApp (11) 99176-3843.

