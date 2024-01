Vídeo: ETs da Ilha do Mel no Paraná movimentam web

“Seres estranhos” que estão sendo avistados por frequentadores da Ilha do Mel? Segundo relatos, eles tinham mais de 3 metros de altura e estavam em um morro de difícil acesso na ilha.

Os posts de moradores da ilha dizem que os seres misteriosos são estranhos e aparentam ter mais de três metros de altura, com silhueta de humanos e muito magros.

2024 é estratégico para investir em tecnologia, diz CEO da Alphacode

O ano de 2024 está começando e, com ele, a necessidade das empresas estarem atentas para aproveitar as oportunidades de crescimento, permanecendo competitivas.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Para Rafael Franco, CEO da Alphacode, empresa que atua em São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Orlando (FL-EUA), responsável pelo desenvolvimento de aplicativos para marcas como Habib’s, Madero e TV Band, com o crescimento econômico superando as expectativas, as empresas que investirem em tecnologia neste ano estarão melhor posicionadas para capitalizar sobre esta expansão.

O executivo acredita que a adoção de tecnologia avançada não é apenas uma questão de eficiência, mas também de permanecer competitivo em um mercado cada vez mais digital. “É importante que o empreendedor tenha uma visão estratégica sobre tecnologia. Ou seja, acabou aquela ideia de fazer investimentos que trazem apenas reconhecimento de marca e chegou a hora de investir no que realmente melhora a experiência do cliente e traz resultados para os negócios”, afirma.

Segundo Rafael, o ano de 2024 tende a ser um ano de ainda mais inovação. “A inteligência artificial, por exemplo, vai revolucionar diversos aspectos dos negócios assim como a internet fez e, posteriormente, os smartphones. Dessa forma, a empresa que não investir na criação de tecnologias próprias em 2024 pode não existir mais nos próximos três anos”, alerta.

De acordo com o CEO da Alphacode, outro ponto a ser destacado é o Drex (Real digital), que junto com as soluções de banco como serviço prometem levar mais inovação ao setor financeiro e ao comércio eletrônico. “Esses são temas quentíssimos para o empreendedor se atentar em 2024. E é preciso entender que as soluções tecnológicas permitem que as empresas se adaptem rapidamente às mudanças e às necessidades dos consumidores, criando oportunidades para inovação e crescimento”, diz.

O executivo explica que, no ano de 2023, a Alphacode já observou forte crescimento do mercado de tecnologia, tendo aumentado seu faturamento em 49,2% e sua equipe em 25%. “Trouxemos novas marcas para o nosso portfólio, como China In Box, Gendai, Gurumê e Spoletto, e fortalecemos nossa expansão nacional com a abertura da filial de Fortaleza em outubro. Também expandimos nossa atuação em áreas como e-commerce, com clientes como a Volvo e a Trocafy. Tudo isso mostra que o mercado está se movimentando e investindo em inovação, o que leva a crer que quem não fizer o mesmo poderá não se manter competitivo”, finaliza.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP