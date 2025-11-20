A Gama Guarda Municipal de Americana deteve no final da manhã desta quinta-feira (20) um homem de 27 anos, após ele confessar ter quebrado três vasos de flores instalados na Rua Trinta de Julho, no Calçadão, na noite anterior.

Diante da ocorrência, as equipes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) conseguiram identificar o suspeito por meio das câmeras de videomonitoramento e informaram as equipes da ROMU que se tratava de um indivíduo com barba, trajando camiseta preta, bermuda e boné, havia derrubado e danificado os vasos.

Nesta quinta-feira, o homem com as mesmas características foi localizado na Rua Carioba. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou mudar de direção, mas foi abordado.

Nada de ilícito foi encontrado, porém, ao ser questionado, o suspeito confessou o ato de vandalismo. Segundo relatado aos agentes, ele teria cometido o dano após se sentir humilhado por um transeunte, quando pedia dinheiro para pagar uma passagem de ônibus.

Confessou pra Gama

Diante da confissão, o homem foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária para registro da ocorrência. A ocorrência está sendo apresentada.

