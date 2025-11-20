Ana Castela levou um clima de encanto e grandiosidade aos estúdios do SBT na noite desta terça-feira (18), durante a gravação do especial “Natal da Boiadeira”. Com sua presença marcante e a força artística que a consagrou, ela comandou uma apresentação cheia de emoção, entrega e momentos inesquecíveis.

O show, apresentado por Silvia Abravanel e Odorico Reis, ficou ainda mais especial com as participações especiais de Zé Felipe, Léo & Raphael, Turma da Boiadeirinha, Duda Bertelli, Countrybeat, Jads & Jadson, Júlia & Rafaela, Julya & Maryana e Francisco, além da sua mãe Michele Castela. Todos dividiram o palco com a artista em performances repletas de sintonia e personalidade, números que ampliaram o clima natalino e trouxeram ainda mais brilho à gravação.

A noite contou com espectadores ilustres, incluindo artistas da casa, fãs, amigos, influenciadores e familiares, que acompanharam tudo de perto e celebraram juntos a atmosfera acolhedora e festiva que tomou conta do estúdio.

Ana Castela no SBT

O “Natal da Boiadeira” será exibido em dezembro no SBT. A emissora divulgará, em breve, mais detalhes sobre data, horário de exibição e novas imagens do especial.

