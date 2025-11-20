Americana recebe capacitação regional do Procon sobre crédito consignado do INSS

Americana recebeu cerca de 70 representantes de Procons da região de Campinas para a capacitação sobre crédito consignado do INSS. O evento foi realizado na última semana pela Fundação Procon-SP, com apoio do Procon de Americana, no Auditório “Dr. Carlos Fonseca”, na Câmara Municipal.

Com todas as vagas preenchidas antecipadamente, participaram representantes de Brotas, Cosmópolis, Bragança Paulista, Paulínia, Indaiatuba, Vinhedo, Cabreúva, Santo Antônio do Jardim, Itatiba, Amparo, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste, Aguaí, Monte Mor, Sumaré, Vargem Grande do Sul, Nova Odessa, Pedreira, Jundiaí, Itupeva, Rio Claro, Iracemápolis, Espírito Santo do Pinhal, Serra Negra, Santo Antônio de Posse, Analândia, Jaguariúna, Tapiratiba, Limeira e Santa Cruz das Palmeiras.

Além do tema principal, foram abordadas também formas adequadas de tratamento das demandas do órgão, incluindo emissão da Carteira de Identificação Profissional (CIP), análise de respostas, instauração de processos administrativos e realização de audiências de conciliação.

O diretor do Procon Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan, enalteceu o encontro e a procura dos participantes. “Foi um dia muito positivo, bem aproveitado, onde todos trocaram ideias e experiências. Como representante do Procon de Americana, agradeço muito pela oportunidade”, disse.

Segundo a Fundação Procon-SP, o segmento de serviços financeiros liderou o ranking de reclamações na pesquisa de 2024 com os Procons Municipais, com 42.476 queixas, chegando a 68%.

“O crédito consignado é um dos casos mais atendidos em todos os Procons do interior. É importante o funcionário fazer essa reciclagem, participar de capacitações e se atualizar, para ajudar as pessoas que foram prejudicadas. Agradeço a oportunidade e a recepção, e no próximo ano pretendemos voltar”, comentou a especialista em proteção e defesa do consumidor da Fundação Procon-SP, Walquiria Pereira.

O Procon de Americana fica na Rua Sete de Setembro, nº 635, no Centro. O telefone para contato é 151. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

