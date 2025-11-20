Americana: Prefeitura finaliza concretagem da passarela do Parque Novo Mundo

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), finalizou esta semana a concretagem do calçamento da passarela que liga a Rua Pacaembu à Rua Marília, no bairro Jardim Primavera, região do Parque Novo Mundo. Essa é uma das últimas etapas das obras de reconstrução da passarela, que têm como objetivo garantir mais segurança aos moradores que utilizam esse acesso no dia a dia. O fluxo de pedestres no local já está liberado.

Os próximos passos compreendem a fase de acabamento da obra, que inclui a instalação dos novos alambrados, pintura e religação da iluminação. Desde o início das melhorias, o local já recebeu substituição de 20 metros de tubulação, construção de um novo muro-ala para proporcionar mais estabilidade, reforço na estrutura de concreto e recomposição de talude. As intervenções compreendem também o plantio de 28 mudas nativas, em substituição à espécie invasora leucena, e o plantio de grama, que será executado futuramente para proteção do talude.

Calçamento

“Com o calçamento concluído, já pudemos liberar essa importante passarela para os moradores, garantindo o acesso com mais tranquilidade. Agora seguimos com os acabamentos para deixar tudo ainda mais seguro e bem estruturado para quem usa o local todos os dias”, comentou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Por se tratar de uma Área de Preservação Permanente, a Secretaria de Obras obteve todas as autorizações necessárias para a execução do serviço, garantindo a realização dos trabalhos em conformidade com a legislação ambiental e contribuindo para a preservação do meio ambiente local.

