Três Graças: falsificação de remédios faz vítimas. Veja 8 cuidados ao escolher o seu medicamento

O recente enredo da novela Três Graças, exibida pela TV Globo, trouxe à tona um tema de grande relevância para a saúde pública: o risco dos medicamentos falsificados e manipulados de forma irregular. A ficção retrata histórias de pessoas que sofreram graves consequências e foram vítimas após o uso de produtos falsificados e reacendeu o alerta sobre a importância de escolher com critério o seu medicamento e a procedência dele.

De acordo com Silmara Spinelli, farmacêutica e CEO da Empório Magistral, farmácia de manipulação com mais de 20 anos de atuação no mercado, o público deve estar cada vez mais atento à procedência dos medicamentos. “A novela mostra uma realidade que, infelizmente, ainda existe. Há estabelecimentos que não seguem as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e colocam em risco a vida das pessoas. Escolher uma farmácia ou um produto de indústria reconhecida e confiável é uma questão de saúde e segurança”, afirma Spinelli.

Entre os principais cuidados que o consumidor deve adotar antes de fazer uma manipulação ou comprar um medicamento industrializado, Silmara destaca:

Verificar se a farmácia possui o certificado de funcionamento da Anvisa : documento essencial que garante que o estabelecimento está regularizado e apto a produzir medicamentos com segurança;

Observar a estrutura e a higiene do local : devem olhar especialmente o laboratório e o ambiente de atendimento;

Checar a procedência e a qualificação dos fornecedores de insumos : devem atender às normas de qualidade estabelecidas pelos órgãos de controle;

Pesquisar avaliações em plataformas como Google e redes sociais: observe comentários de clientes e a reputação da marca;

Analisar o prazo de entrega e o valor do produto : evite preços muito abaixo do mercado, que podem indicar irregularidades;

Conferir se o farmacêutico responsável está devidamente identificado e registrado no Conselho Regional de Farmácia (CRF) : exigência legal para o funcionamento do estabelecimento.

Cuidado com promessas milagrosas: na internet o alto nível de promessas toma conta da rede e muitos acabam caindo nesse falso discurso.

Cuidado com medicamentos com rótulos sem um responsável técnico: a falta de um técnico assinando o medicamento é um sinal grave.

Segundo Silmara Spinelli, a confiança é construída com transparência e qualidade. “O consumidor tem o direito de solicitar informações sobre a origem dos insumos, sobre os controles de qualidade realizados e até visitar as dependências da farmácia. A Empório Magistral, por exemplo, sempre incentivou essa proximidade com o cliente, pois acreditamos que a segurança começa com a informação”, complementa.

A CEO também ressalta que o papel da mídia, ao abordar o tema em uma novela de grande audiência, contribui para conscientizar a população. “Quando a arte retrata esses problemas, desperta a atenção de milhares de pessoas. É uma oportunidade importante para alertar sobre práticas seguras e responsáveis”, conclui.

