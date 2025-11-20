Negritude Júnior e Encontro de Batuqueiros tocam no CultivArt Fest em Americana
Leia + sobre diversão e arte
Com shows de Negritude Júnior, Encontro de Batuqueiros e artistas locais, o “CultivArt Fest – Festival de Música de Americana”, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Associação NILEEC, acontece nesta sexta-feira (21) e sábado (22), no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo. O evento terá entrada gratuita e contará também com praça de alimentação, com opções gastronômicas variadas.
No primeiro dia, a programação começa às 18h e inclui apresentações da banda Artéria Rock, Mostra de Música NILEEC, banda infantojuvenil Grafite Sonoro, os artistas locais selecionados Bob e Brudy, Zé Adriano e Canacut, com encerramento com Encontro de Batuqueiros.
Já no sábado, a partir das 10h, a Orquestra de Violeiros de Americana abre o evento, que terá também Orquestra Sanfônica de Americana, aulão de forró, FECA (Festival Estudantil da Canção), Samba da Nega e os artistas locais selecionados Alê Moreno, Grupo Ressurreição, Caio Furtacor e Odara, Jeffo Trombi, Isaias Andrade e Manda Moraes, Do Prado e Janaína de Cássia. O show do renomado grupo Negritude Júnior encerra o festival (confira a programação completa ao final da matéria).
“O nosso Festival de Música será um evento para todos os gostos musicais, celebrando as mais diversas manifestações artísticas de nossa cidade, e oferecendo ao público grandes shows de encerramento. Mais uma vez, o CCL será palco de música de qualidade e lazer para toda a família”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
No festival, os dez artistas locais selecionados vão apresentar, cada um, as três composições próprias que inscreveram, além de receberem um prêmio de R$ 1 mil por proponente. O objetivo do evento é fomentar a produção musical local, contribuindo para o desenvolvimento artístico e cultural e para a criação de canais de difusão que valorizem a cultura da região, além de estimular o intercâmbio cultural e a formação de público.
O CultivArt Fest é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Conselho Municipal de Cultura (Comcult), com produção da Associação Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura de Americana (NILEEC), viabilizado por meio de edital com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura.
Confira a programação completa do festival:
21/11 (sexta-feira)
18h – Artéria Rock + Mostra de Música NILEEC, com a participação da banda infantojuvenil Grafite Sonoro
19h – Artistas locais: Bob e Brudy, Zé Adriano e Canacut
20h – Encontro de Batuqueiros
22/11 (sábado)
10h – Orquestra de Violeiros de Americana
11h – Artistas locais: Alê Moreno, Grupo Ressurreição, Caio Furtacor e Odara e Jeffo Trombi
12h – FECA (Festival Estudantil da Canção) – Palco auxiliar
15h30 – Orquestra Sanfônica de Americana e Aulão de Forró
18h – Artistas locais: Isaias Andrade e Manda Moraes, Do Prado e Janaína de Cássia
19h – Samba da Nega
19h45 – Cerimônia de entrega dos certificados aos artistas
20h – Negritude Júnior
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP