Gama fiscaliza depósitos de reciclagem na região da Cidade Jardim

O Grupo de Proteção Ambiental – GPA, da Guarda Municipal de Americana (Gama), realizou uma operação de fiscalização ambiental em depósitos de reciclagem na tarde desta quinta feira (15) nos bairros Cidade Jardim, Jardim dos Lírios e Mathiensen.

O objetivo da operação da Gama foi de promover educação ambiental, coibir degradações como queimadas e contaminação do solo, perturbação do sossego público, além de identificar um possível comércio de materiais provenientes de furtos na região.

Durante a fiscalização, foram vistoriados depósitos nas Ruas dos Colibris, Azulão, Bem te vis e Cactos, onde todas as irregularidades observadas serão encaminhadas para os órgãos competentes.

No depósito localizado na Rua dos Cactos, além da falta de licença para funcionamento, foram apreendidos sete galos mantidos em viveiros, onde foi constatado a situação de maus tratos. O depósito também foi autuado por acumulo de rejeitos, oléo de motor espalhados no solo e manter recipientes acumulando água parada ao ar livre, favorecendo a proliferação do mosquito da dengue.

A Perícia Científica da Polícia Civil esteve no local e o fato foi registrado na Polícia Civil como poluição ambiental e maus-tratos. O responsável pelo depósito foi ouvido e irá responder pelos crimes em liberdade.