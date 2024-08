Gama prende 2 após tentativa de golpe em agência bancária

Dois homens foram presos pela Guarda Municipal de Americana (Gama), nesta segunda-feira, após tentarem aplicar golpes em agências bancárias do município.

Segundo a Gama, funcionários do banco Bradesco da Avenida Cillos perceberam a ação dos indivíduos e avisaram a corporação. Equipes foram até a Avenida para realizar o patrulhamento, quando foram avisados por um guarda de folga que os dois homens tentaram aplicar um golpe no mesmo, no interior da agência da Caixa Econômica Federal.

Com base nas características fornecidas, as equipes obtiveram êxito em localizar os indivíduos nas imediações. Durante a abordagem, feito pesquisa nominal, constou que uma das partes estava com mandado de prisão em aberto (art. 157). Em posse da dupla, foi localizado cartões bancários no qual não souberam informar a procedência. Ainda no interior do veículo em que estavam, foi localizado uma bolsa com diversas peças de roupa, inclusive uma camiseta utilizada em outra tentativa de estelionato no ultimo dia 03, conforme imagens fornecidas pela equipe do banco Bradesco.

A dupla também é acusada de subtrair a quantia de R$3.000 de uma vítima no Banco do Brasil, em Indaiatuda. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até a Central de Polícia Judiciária – CPJ e apresentadas à autoridade policial que deliberou auto de prisão em flagrante da dupla.