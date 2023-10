Garoto de 18 anos cai por tráfico no Bertini

Um garoto de 18 anos foi detido por

tráfico de drogas este domingo em Americana. A Ronda Ostensiva Municipal Romu da Gama (Guarda Municipal) apreendeu 24 porções de maconha e cocaína na vila Bertini na manhã deste domingo (15).

Após uma denúncia, na Rua João Damiani, a equipe da Romu, subinspetor Siderlei, Montalvão e Juliana, abordou um jovem de 18 anos e, durante averiguação, foram encontrados um pino com cocaína e R$ 5.

Na sequência, a equipe do Canil, A. Fernandes e J. Marcio, esteve no local e com o auxílio do cão Draco, foram localizadas 22 porções de maconha e um pino com cocaína.

A ocorrência foi registrada na unidade da Polícia Civil de Americana (PCA) e o suspeito foi liberado.

