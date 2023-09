Gigantão define classificados às oitavas

Foram definidos os times classificados às oitavas de final do Gigantão,

Campeonato de Futebol Amador promovido pela Secretaria de Esportes de Americana. As partidas da última rodada da fase de grupos das 1ª e 2ª divisões aconteceram no sábado (2) e no domingo (3).

Os jogos foram realizados nos campos do Unidos da Cordenonsi, Parque Novo Mundo, Guarani, São Vito, Zanaga, Bertine, Parque Gramado, São Manoel e São Luiz.

Na 1ª divisão, avançaram para a próxima fase as equipes: Zanaga, Barrocos, Guanabara, Mirandola, Cidade Jardim, Novo Mundo, Unidos Mathiensen, Cantareira, Bruxela, Descubra, River Plate, São Vito, São Roque, Parná, Malucos da Praia e Zanaga FC.

Os times Real Santa Fé, Faixa Preta, Parque Gramado e Guarani foram rebaixados.

Já na 2ª divisão, estão classificados: Arsenal Novo Mundo, Liverpool, Santa Cruz, Lírios City, América II, Estrela Azul, Benedettos, Leão Esporte Clube, Unidos da Morada, Lions, Sporting ZNC, Unidos do São Luiz, Paysandu, Atlético Guanabara, Grêmio Horizonte e Boa Vista.

Leia + Sobre todos os Esportes

As equipes América I, Monte Verde, Atlético Jardim dos Lírios, Deportivo Boer e Predador foram eliminadas na fase de grupos.

Os jogos das oitavas de final acontecem a partir da próxima semana. A divisão de elite terá partidas entre segunda (11) e quinta-feira (14) no período da noite e na tarde do sábado (16). Já os times da Segundona entram em campo na manhã do domingo (17).

“A expectativa está muito grande para as oitavas do nosso Gigantão. Teremos jogos noturnos praticamente a semana toda no Centro Cívico e tenho certeza que as torcidas irão comparecer em peso. Agora é mata-mata e os jogos ficam cada vez mais emocionantes”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os resultados do final de semana:

1ª divisão – Sábado, 02/09

Zanaga 1 x 1 Mirandola

Barrocos 1 x 3 Real Santa Fé

Cidade Jardim 1 x 0 Unidos Mathiensen

Cantareira 1 x 2 Novo Mundo

River Plate 1 x 3 Descubra

São Vito 1 x 2 Bruxela

Parná 2 x 1 Malucos da Praia

São Roque 3 x 0 Guarani

2ª divisão – Domingo, 03/09

Lírios City 1 x 1 Arsenal Novo Mundo

América I 1 x 2 Santa Cruz

América II 3 x 0 Leão Esporte Clube

Monte Verde 3 x 5 Estrela Azul

Sporting ZNC 1 x 4 Unidos da Morada

Unidos do São Luiz 4 x 1 Atlético Jardim dos Lírios

Boa Vista 2 x 1 Deportivo Boer

Grêmio Horizonte 3 x 0 Predador

Atlético Guanabara 5 x 2 Paysandu

Confira a tabela das oitavas de final:

1ª divisão

Segunda, 11/09

19h30 – São Roque x Zanaga FC – campo do Centro Cívico

Terça, 12/09

19h30 – Bruxela x Cantareira – campo do Centro Cívico

Quarta, 13/09

19h30 – Descubra x São Vito – campo do Centro Cívico

Quinta, 14/09

19h30 – Cidade Jardim x Mirandola – campo do Centro Cívico

Sábado, 16/09

14h – Zanaga x Malucos da Praia – campo do Unidos da Cordenonsi

14h – Novo Mundo x River Plate – campo do Guarani

16h – Parná x Unidos Mathiensen – campo do Unidos da Cordenonsi

16h – Guanabara x Barrocos – campo do Guarani

2ª divisão – Domingo, 17/09

8h – Grêmio Horizonte x Santa Cruz – campo do São Manoel

8h – Arsenal Novo Mundo x Boa Vista – campo do Parque Gramado

8h – Unidos da Morada x Unidos do São Luiz – campo do Bertine

8h – Atlético Guanabara x Lírios City – campo do Zanaga

10h – Estrela Azul x Sporting ZNC – campo do São Manoel

10h – Liverpool x Lions – campo do Parque Gramado

10h – Paysandu x Leão Esporte Clube – campo do Bertine

10h – América II x Benedettos – campo do Zanaga

Siga sempre o novo momento em todas as redes sociais e

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP