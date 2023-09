‘Miss e Mister Melhor Idade’ A Prefeitura de Nova Odessa, através

do Fundo Social de Solidariedade e do Departamento de Cultura e Turismo, promove nesta sexta-feira (08/09) o Concurso de Miss e Mister Melhor Idade de Nova Odessa de 2023, mais um “clássico” que retorna ao calendário anual de eventos do Município.

O “desfile” terá início às 19h, na sede do Fundo Social, onde funciona também o Espaço Melhor Idade – com direito a show gratuito e aberto ao público do Trio Los Angeles e Banda Tempero Latino. Ao todo, o concurso contará com 37 participantes (26 mulheres e 11 homens) disputando as faixas de Miss e de Mister.

Na última quarta-feira (30/08), aconteceu um grande ensaio entre as belas e belos que vão disputar os títulos e os músicos. “Por retomarmos o concurso depois de muitos anos, abrimos a participação para os moradores acima de 60 anos de todo o município, não apenas aos frequentadores do Programa da Melhor Idade. E tivemos uma quantidade boa de inscritos”, disse a presidente do Fundo Social, Rose Miranda.

“Fizemos um lindo ensaio e, claro, todos estão na expectativa para o concurso, porque além da faixa, o casal vitorioso vai ganhar brindes. Aproveitamos para convidar a todos para prestigiar o evento”, acrescentou a voluntária.

Quem também aproveitou para reforçar o convite à população foi o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho. “Teremos nesta sexta-feira, depois do feriado, o concurso de Miss e Mister Melhor Idade. Será um lindo evento. Compareça para torcer por eles, nossa Melhor Idade merece, e ainda vai assistir ao show do Trio Los Angeles”, disse.

Após o desfile, Marcio Mendes encerra o evento com um belo Show Caribenho de sucessos dos anos 80, com o Trios Los Angeles e Banda Tempero Latino. “O concurso de Miss e Mister da melhor idade premia o casal de idosos mais charmoso da cidade. O Concurso é muito importante para o fortalecimento de veículos com a terceira idade, ou seja, o lado social é o que mais importa e eu me sinto padrinho da melhor idade”, afirmou o vocalista do Trio Los Angeles, que participou do ensaio dos participantes.

INÚMERAS ATIVIDADES

A Prefeitura de Nova Odessa oferece inúmeras atividades, por meio do Programa da Melhor Idade do Fundo Social de Solidariedade. São aulas de hidroginástica, ginástica, dança, pilates, coral, vôlei adaptado, jogos de mesa, artesanato etc, voltadas a homens e mulheres de 60 anos ou mais que buscam melhorar a autoestima e ampliar o convívio social.

Destaque para as aulas de hidroginástica. A atividade voltou a ser oferecida na recém-reformada piscina aquecida na sede do Fundo Social, localizada na região central. As aulas acontecem de segunda a sexta, nos períodos da manhã e da tarde.

Para participar de alguma atividade do Programa Melhor Idade, basta comparecer ao Espaço Melhor Idade em horário comercial, munido de RG, CPF, Título de Eleitor (se tiver), comprovante de residência (no próprio nome), carteira de vacinação contra a Covid-19, duas fotos 3×4, tipo sanguíneo (opcional) e atestado médico apontando que o idoso está apto para as atividades físicas.

