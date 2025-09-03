Gigantão: definidos os classificados para as fases eliminatórias do torneio
O Campeonato de Futebol Amador de Americana, o Gigantão 2025, promovido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura, realizou, no final de semana, a última rodada da fase de grupos da divisão principal do torneio.
As partidas aconteceram nos campos do Centro Cívico, Unidos do Cordenonsi, Guarani, São Vito, Parque Gramado, Parque Novo Mundo, Benfica e Bertini.
Após os resultados, as equipes do Liverpool, Parque Gramado, Bruxela e Unidos da Mathiensen garantiram a primeira colocação nos seus grupos e estão automaticamente classificadas para as quartas de final da divisão principal.
São Roque, Guarani, Parná, Paysandu, Guanabara, Cidade Jardim, Faixa Preta e Cantareira terão que passar pela fase de pré-quartas para avançar na competição.
“O Gigantão entra agora na fase mais emocionante da competição, onde toda partida é decisiva. A expectativa é de jogos ainda mais emocionantes e equilibrados. Esperamos que as equipes mantenham o ótimo nível da competição e a torcida compareça em peso para apoiar os atletas”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.
O campeonato segue no fim de semana com as partidas do mata-mata da fase pré-quartas de final da 1ª divisão, no sábado (6). Pela 2ª divisão, a última rodada da fase grupos será realizada no domingo (7).
A tabela e a classificação podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantão 1ª Divisão”.
RESULTADOS
1ª divisão – 30/08 (sábado)
4ª rodada
Cidade Jardim 3 x 1 Guanabara
Lions Athletic 5 x 0 Malucos da Praia
Unidos da Mathiensen 6 x 1 Milan 019
Liverpool 6 x 0 Barrócos
Parque Gramado 6 x 0 Morada do Sol
Mirandola 0 x 0 São Roque
Lírios City 0 x 0 Parná
Faixa Preta 3 x 0 Atlético Novo Mundo (W.O)
2ª divisão – 31/08 (domingo)
4ª rodada
Praia Azul/Unidos da Gruta 0 x 0 Pé da Maloka
São Vito 2 x 1 São Paulo Lírios
Predador/Botafogo 4 x 1 Boa Vista
São Luiz/Portuguesa 1 x 1 Unidos da Norte
E.C. Novo Mundo 2 x 1 União Família
Unidos Monte Verde 1 x 4 Novo Sport F.C
Leão E.C 0 x 1 Sporting ZNC
Unidos do Guanabara 0 x 1 América 1
MATA-MATA PRÉ-QUARTAS
1ª divisão – 06/09 (Sábado)
Campo do São Vito
14h – São Roque x Paysandu
16h – Faixa Preta x Guanabara
Campo do Guarani
14h – Parná x Guarani
16h – Cidade Jardim x Cantareira
