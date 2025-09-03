Gigantão: definidos os classificados para as fases eliminatórias do torneio

Leia + sobre esportes

O Campeonato de Futebol Amador de Americana, o Gigantão 2025, promovido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura, realizou, no final de semana, a última rodada da fase de grupos da divisão principal do torneio.

As partidas aconteceram nos campos do Centro Cívico, Unidos do Cordenonsi, Guarani, São Vito, Parque Gramado, Parque Novo Mundo, Benfica e Bertini.

Após os resultados, as equipes do Liverpool, Parque Gramado, Bruxela e Unidos da Mathiensen garantiram a primeira colocação nos seus grupos e estão automaticamente classificadas para as quartas de final da divisão principal.

São Roque, Guarani, Parná, Paysandu, Guanabara, Cidade Jardim, Faixa Preta e Cantareira terão que passar pela fase de pré-quartas para avançar na competição.

“O Gigantão entra agora na fase mais emocionante da competição, onde toda partida é decisiva. A expectativa é de jogos ainda mais emocionantes e equilibrados. Esperamos que as equipes mantenham o ótimo nível da competição e a torcida compareça em peso para apoiar os atletas”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O campeonato segue no fim de semana com as partidas do mata-mata da fase pré-quartas de final da 1ª divisão, no sábado (6). Pela 2ª divisão, a última rodada da fase grupos será realizada no domingo (7).

A tabela e a classificação podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantão 1ª Divisão”.

RESULTADOS

1ª divisão – 30/08 (sábado)

4ª rodada

Cidade Jardim 3 x 1 Guanabara

Lions Athletic 5 x 0 Malucos da Praia

Unidos da Mathiensen 6 x 1 Milan 019

Liverpool 6 x 0 Barrócos

Parque Gramado 6 x 0 Morada do Sol

Mirandola 0 x 0 São Roque

Lírios City 0 x 0 Parná

Faixa Preta 3 x 0 Atlético Novo Mundo (W.O)

2ª divisão – 31/08 (domingo)

4ª rodada

Praia Azul/Unidos da Gruta 0 x 0 Pé da Maloka

São Vito 2 x 1 São Paulo Lírios

Predador/Botafogo 4 x 1 Boa Vista

São Luiz/Portuguesa 1 x 1 Unidos da Norte

E.C. Novo Mundo 2 x 1 União Família

Unidos Monte Verde 1 x 4 Novo Sport F.C

Leão E.C 0 x 1 Sporting ZNC

Unidos do Guanabara 0 x 1 América 1

MATA-MATA PRÉ-QUARTAS

1ª divisão – 06/09 (Sábado)

Campo do São Vito

14h – São Roque x Paysandu

16h – Faixa Preta x Guanabara

Campo do Guarani

14h – Parná x Guarani

16h – Cidade Jardim x Cantareira

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP