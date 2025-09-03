PAT de Hortolândia tem vagas na área administrativa para PcDs

Órgão divulga 28 vagas, das quais três são para auxiliar administrativo para pessoas com deficiência

Em Hortolândia, pessoas com deficiência (PcDs) encontram espaço no mercado de trabalho. Prova disso é que o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), órgão vinculado à Prefeitura, está com três vagas de auxiliar administrativo para PcDs. Há ainda oportunidades para auxiliar de limpeza (seis vagas), separador de material reciclável (seis vagas), dentre outros cargos (confira abaixo a tabela).

Quem se interessou por alguma das vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil (CLIQUE AQUI), do governo federal.

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT, que fica no piso térreo do Paço Municipal, sede da Prefeitura. O paço está localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se às vagas de forma presencial, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

1º Lugar (Ranking Regional) do Caged

A abertura de vagas de emprego se mantém constante em Hortolândia este ano. O fato é importante e impacta positivamente na economia da cidade.

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de julho, Hortolândia ficou em 1º lugar no ranking regional mensal de saldo de vagas de emprego. O município registrou em julho o saldo de 396 cagas criadas.

Vale lembrar ainda que em fevereiro deste ano, Hortolândia registrou o melhor saldo de vagas de emprego desde 2020, quando foi iniciada a série histórica do Caged. O levantamento apontou que o município teve saldo positivo de 553 vagas de emprego, impulsionadas por mulheres e jovens.

Feirão

Outra boa notícia para quem procura emprego. A Prefeitura de Hortolândia promoverá a 2ª edição do Feirão de Empregos, no dia 24/10, em local ainda a ser definido. A 1ª edição do feirão, realizada em julho, atendeu quatro mil pessoas.

Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 28 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia: