Miami é palco de grandes eventos e experiências musicais até o fim de 2025
A Grande Miami e Miami Beach está pronta para um segundo semestre de 2025 vibrante. A programação musical promete agradar os amantes de todos os estilos, com apresentações de ícones pop, passando por ritmos latinos e jazz. A cidade se consolida como destino musical, oferecendo não apenas shows, mas também experiências gastronômicas e hoteleiras com música ao vivo.
Confira como aproveitar o lado musical de Miami até o fim de 2025.
Grandes Shows
O final do ano em Miami será marcado por apresentações de artistas de renome mundial:
Setembro:
- 1 e 3 de setembro: Lady Gaga no Kaseya Center – Duas noites adicionais para ver Lady Gaga no Kaseya Center. A turnê apresenta seu oitavo álbum de estúdio, “Mayhem”, que estreou em primeiro lugar na Billboard 200.
Dezembro:
- 21 de dezembro: Andrea Bocelli no Kaseya Center – Andrea Bocelli, tenor italiano, se apresenta por apenas uma noite no Kaseya Center.
Experiências Gastronômicas com Música ao Vivo: Sabor e Som
Além dos shows, Miami oferece ótimos restaurantes para quem quer aproveitar uma boa comida e música ao vivo:
- Ball & Chain (Little Havana): Um centro de música ao vivo e dança, com eventos diários.
- Cafe La Trova (Little Havana): Coquetéis e banda cubana ao vivo todas as noites, com culinária da chef Michelle Bernstein.
- Sala’o Cuban Restaurant & Bar (Little Havana): Apresentações “Havana Nights” diárias, e gastronomia com foco em frutos do mar.
- The Gibson Room (Coral Way): Restaurante e sala de audição recomendado pelo MICHELIN, com DJs e música ao vivo, incluindo jazz e reggae.
- Joia Beach (Downtown Miami/South Beach): Restaurante e beach club à beira-mar, com DJs e músicos locais, oferecendo sets acústicos e performances ao pôr do sol.
- Mayami (Wynwood): Combinação de restaurante e boate, com shows de dançarinos, pirotecnia, DJs e bandas ao vivo.
- Amelia’s 1931 (Kendall): Bar de coquetéis e restaurante com toque de jazz e flamenco.
Hotéis musicais: Lounges e Espaços de Performance
Alguns dos melhores shows acontecem nos hotéis de Miami:
- Jazz at The Betsy (The Betsy – South Beach): O programa de jazz mais antigo da região, com apresentações noturnas.
- DJ Sets at the goodtime hotel (South Beach): Co-fundado por Pharrell Williams, DJs de renome mundial se apresentam neste local.
- Live Music at The W South Beach (Living Room Bar): Programação de bandas, com blues, yacht rock e ritmos country.
- Faena Jazz Series (Faena Hotel Miami Beach): Série mensal de jazz no Faena Theater.
- BLEAULIVE Concert Series at the Fontainebleau Miami Beach: Série de shows no Fontainebleau, inspirados em clássicos da história musical.
- Mr. C Live Latin Fusion Jazz Series (Mr. C Miami, Coconut Grove): Noites de sexta-feira com jazz latino fusion.
- Concert Under the Stars at Miami Marriott Biscayne Bay: Série de música ao vivo no Edgewater Rooftop + Bar, com vistas da Baía de Biscayne.
