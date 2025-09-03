Miami é palco de grandes eventos e experiências musicais até o fim de 2025

Leia + sobre Famosos, artes e música

A Grande Miami e Miami Beach está pronta para um segundo semestre de 2025 vibrante. A programação musical promete agradar os amantes de todos os estilos, com apresentações de ícones pop, passando por ritmos latinos e jazz. A cidade se consolida como destino musical, oferecendo não apenas shows, mas também experiências gastronômicas e hoteleiras com música ao vivo.

Confira como aproveitar o lado musical de Miami até o fim de 2025.

Grandes Shows 

O final do ano em Miami será marcado por apresentações de artistas de renome mundial:

Setembro:

  • 1 e 3 de setembro: Lady Gaga no Kaseya Center – Duas noites adicionais para ver Lady Gaga no Kaseya Center. A turnê apresenta seu oitavo álbum de estúdio, “Mayhem”, que estreou em primeiro lugar na Billboard 200.

Dezembro:

  • 21 de dezembro: Andrea Bocelli no Kaseya Center – Andrea Bocelli, tenor italiano, se apresenta por apenas uma noite no Kaseya Center.

Experiências Gastronômicas com Música ao Vivo: Sabor e Som

Além dos shows, Miami oferece ótimos restaurantes para quem quer aproveitar uma boa comida e música ao vivo:

  • Ball & Chain (Little Havana): Um centro de música ao vivo e dança, com eventos diários.
  • Cafe La Trova (Little Havana): Coquetéis e banda cubana ao vivo todas as noites, com culinária da chef Michelle Bernstein.
  • Sala’o Cuban Restaurant & Bar (Little Havana): Apresentações “Havana Nights” diárias, e gastronomia com foco em frutos do mar.
  • The Gibson Room (Coral Way): Restaurante e sala de audição recomendado pelo MICHELIN, com DJs e música ao vivo, incluindo jazz e reggae.
  • Joia Beach (Downtown Miami/South Beach): Restaurante e beach club à beira-mar, com DJs e músicos locais, oferecendo sets acústicos e performances ao pôr do sol.
  • Mayami (Wynwood): Combinação de restaurante e boate, com shows de dançarinos, pirotecnia, DJs e bandas ao vivo.
  • Amelia’s 1931 (Kendall): Bar de coquetéis e restaurante com toque de jazz e flamenco.

Hotéis musicais: Lounges e Espaços de Performance

Alguns dos melhores shows acontecem nos hotéis de Miami:

  • Jazz at The Betsy (The Betsy – South Beach): O programa de jazz mais antigo da região, com apresentações noturnas.
  • DJ Sets at the goodtime hotel (South Beach): Co-fundado por Pharrell Williams, DJs de renome mundial se apresentam neste local.
  • Live Music at The W South Beach (Living Room Bar): Programação de bandas, com blues, yacht rock e ritmos country.
  • Faena Jazz Series (Faena Hotel Miami Beach): Série mensal de jazz no Faena Theater.
  • BLEAULIVE Concert Series at the Fontainebleau Miami Beach: Série de shows no Fontainebleau, inspirados em clássicos da história musical.
  • Mr. C Live Latin Fusion Jazz Series (Mr. C Miami, Coconut Grove): Noites de sexta-feira com jazz latino fusion.
  • Concert Under the Stars at Miami Marriott Biscayne Bay: Série de música ao vivo no Edgewater Rooftop + Bar, com vistas da Baía de Biscayne.

 

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP