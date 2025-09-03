Secretaria de Educação de SBO forma intérpretes de Libras nas escolas municipais

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Divisão de Educação Especial, realizou uma importante formação para intérpretes de Libras que atuam nas escolas da rede municipal de ensino. O encontro, que ocorreu no dia 29 de agosto e reuniu os profissionais da área na SME, teve como objetivo promover a troca de saberes, vivências e práticas entre os intérpretes que acompanham os alunos surdos em sala de aula.

Com a presença da equipe de Educação Especial da SME e a professora de educação especial de deficientes auditivos, o encontro proporcionou um espaço de diálogo sobre os desafios e conquistas do trabalho diário dos intérpretes. Foram discutidas estratégias de atuação, dinâmicas de comunicação com os estudantes surdos e formas de fortalecer a parceria com os docentes e toda a comunidade escolar.

Momentos de formação contínua são fundamentais para garantir uma atuação mais qualificada dos intérpretes e, principalmente, para promover o direito à comunicação e à aprendizagem dos estudantes surdos.

Os intérpretes participantes ressaltaram a importância do encontro como espaço de fortalecimento profissional e de reconhecimento de seu papel essencial na mediação da aprendizagem dos alunos com surdez.

A Secretaria Municipal de Educação reafirma seu empenho em oferecer suporte e capacitação aos profissionais da rede, visando sempre uma educação acessível e de qualidade para todos.

