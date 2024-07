Gigantinho Campo sub-14 e sub-16 define classificados à fase eliminatória

Com a realização da última rodada da fase de grupos, o Gigantinho Campo sub-14 e sub-16, competição de base organizada pela Secretaria de Esportes de Americana, definiu neste domingo (30) os times classificados à fase eliminatória da competição. Ao todo, nove partidas aconteceram nos gramados do Zanaga, Vila Bertini, Morada do Sol e Parque Novo Mundo.

Duas goleadas marcaram a rodada: a equipe do Unidos – A venceu o Novo Mundo por 8 a 0 na categoria sub-14, enquanto no sub-16 o Instituto Jr Dias anotou o mesmo placar sobre o Neon Club. Todos os jogos deste domingo foram válidos pela segunda rodada da competição, que estava prevista para acontecer no final de maio e foi adiada por conta das fortes chuvas.

Com a conclusão da fase de grupos, os classificados à etapa eliminatória do sub-14 foram Camisa 10, Aesca, Projeto Praia Azul, Colorado, Unidos – A, São Vito, Na Cara do Gol e Unidos – B. Já no sub-16, avançaram à próxima fase as equipes Camisa 10, Instituto Jr Dias, Ipiranga e Projeto Praia Azul.

“Parabéns aos times pela classificação ao mata-mata do Gigantinho Campo. Foi uma manhã recheada de muitos gols nos gramados de Americana, movimentando quatro regiões da nossa cidade. Agora é manter o foco e a dedicação para os jogos decisivos, tenho certeza que todas as equipes estão muito preparadas”, comentou o secretário de Esportes, Pedro Peol.

Os times voltam a entrar em campo no próximo domingo (7), com a realização das quartas de final do sub-14 e das semifinais do sub-16.

Confira os resultados:

2ª rodada – Domingo, 30/06

Sub-14

Instituto Jr Dias 0 x 0 Aesca

Estrela Azul 0 x 3 Camisa 10 – WO

Morada do Sol 4 x 0 Cidade Jardim

Novo Mundo 0 x 8 Unidos – A

Projeto FC 0 x 2 Unidos – B

Sub-16

Instituto Jr Dias 8 x 0 Neon Club

Camisa 10 5 x 0 Sporting ZNC

Cidade Jardim 2 x 3 Projeto Praia Azul

Colorado 1 x 1 Morada do Sol

