O ex-ator da TV Globo José Dumont, de 75 anos, foi preso na noite desta terça-feira (3) após o cumprimento de um mandado de prisão decorrente de condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável. A decisão foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que fixou a pena em nove anos e quatro meses de reclusão.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo as autoridades, Dumont foi localizado em seu apartamento no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após trabalho de inteligência. Ele foi conduzido à delegacia e, após os procedimentos legais, será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

O caso teve início em 2022, quando o ator foi acusado de levar um menino de 11 anos para dentro de seu apartamento. A situação teria sido percebida e denunciada por moradores do prédio. O processo avançou na Justiça e terminou em condenação com trânsito em julgado, ou seja, sem possibilidade de novos recursos.

José Dumont em novelas

Com mais de 40 anos de carreira, Dumont teve presença marcante na televisão brasileira. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão novelas como Pantanal (1990), em que interpretou Gil Marruá, além de participações em produções como Velho Chico (2016), América (2005), Onde Nascem os Fortes (2018) e Todas as Flores (2022).

Na televisão, também integrou o elenco de Nos Tempos do Imperador, no papel do coronel Eudoro, e participou de produções da Record, como Caminhos do Coração e Ribeirão do Tempo. No cinema, acumulou cerca de 50 trabalhos entre longas e curtas-metragens.

Seu trabalho mais recente foi no filme “Curral”, dirigido por Marcelo Brennand e lançado nos cinemas em 2021.

Leia + sobre diversão e arte