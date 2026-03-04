A CAIXA reabriu as contratações de Crédito Imobiliário para Pessoa Física para a aquisição individual de imóveis residenciais com valor de avaliação superior a R$ 2.250.000, no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), utilizando recursos do SBPE.

Após retomar o financiamento para construção de imóveis no SFI, o banco volta a oferecer crédito para a compra de imóveis acima do limite do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

Desde 2024, a CAIXA não vinha operando com financiamentos individuais para aquisição de imóveis acima do limite do SFH, priorizando a alocação do orçamento do SBPE para faixas de menor valor, com o objetivo de atender um maior número de famílias.

A vice-presidente de Habitação da CAIXA, Inês Magalhães, explica que as mudanças promovidas pelo Banco Central em 2025 nas regras do depósito compulsório ampliaram a disponibilidade de recursos do SBPE, viabilizando a retomada gradual do atendimento ao público do SFI.

Caixa em alta

“A reabertura das contratações para aquisição de imóveis prontos, anunciada agora, amplia o escopo de atuação do banco no crédito habitacional, fortalecendo o relacionamento com clientes de alta renda e contribuindo para o aquecimento do mercado imobiliário e da cadeia da construção civil”, comenta.

No caso da construção de imóveis, a retomada ocorreu com um diferencial estratégico: a vinculação da linha a critérios de sustentabilidade, exigindo que os projetos obtenham o Selo Casa Azul Uni, certificação que reconhece soluções eficientes em concepção e execução, com impactos positivos no uso, ocupação e desempenho ambiental dos empreendimentos. A certificação classifica os projetos nos níveis Bronze, Prata e Ouro e reforça os compromissos ESG da CAIXA.

