La Braciera celebra um ano de sucesso em Campinas com faturamento recorde

A unidade superou as expectativas iniciais ao atrair 60 mil clientes e consolidar a cidade como polo gastronômico em 2026

A unidade da La Braciera em Campinas completa seu primeiro ano de operação no próximo dia 10 de março. Em apenas 12 meses, a casa recebeu 60 mil clientes — o dobro do esperado —, comercializou mais de 46 mil pizzas e atingiu um faturamento superior a R$6 milhões.

Reconhecida internacionalmente pelo ranking 50 Top Pizza, a marca se estabeleceu rapidamente como um destino obrigatório na metrópole. O restaurante não apenas conquistou os campineiros como também atraiu visitantes de diversas cidades vizinhas, transformando-se em um polo do turismo gastronômico regional e evidenciando o potencial econômico do interior paulista.

Para Daniel Lucco, CEO da La Braciera, os resultados confirmam a força estratégica da cidade. “O resultado do primeiro ano mostra que Campinas é um mercado maduro, exigente e preparado para experiências gastronômicas de alto nível. Superar nossas projeções e ultrapassar os R$ 6 milhões em faturamento reforça a força da marca e nos dá segurança para seguir com o plano de expansão estruturada do grupo em 2026”.

Diferencial

A conexão com o cliente também é um diferencial apontado por Gustavo Brunello, CMO da rede. Segundo ele, a cidade “abraçou” a proposta da marca:

“Campinas não apenas recebeu a La Braciera, ela abraçou a marca. Estamos falando de um público exigente e qualificado, que valoriza qualidade, experiência e um ambiente diferenciado. Ver a casa cheia, com pessoas vindo de diferentes regiões da metrópole para viver essa experiência, mostra que construímos algo que vai além da pizza. Criamos um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas celebram, compartilham e retornam. Esse primeiro ano é uma conquista do público campineiro.”

O desempenho da unidade reforça o momento de expansão do grupo, que em 2026 segue com um plano estruturado de crescimento e consolidação da marca em novas praças estratégicas.

Sobre La Braciera

Famosa pelas pizzas feitas no estilo napolitano, a casa tem cardápio elaborado com a consultoria do chef italiano Pasquale Cozzolino. Em 2025, a casa conquistou a 19ª posição da 50 Top World Artisan Pizza Chains.

La Braciera. Campinas: Av. Cel. Silva Telles, 703 – Cambuí, Campinas – SP | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 18h às 23h sexta e sábado das 18h à 0h | @labracierapizza

