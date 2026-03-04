O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta quarta-feira (4), a prisão do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em nova fase da operação Compilance Zero, que apura suspeitas de fraude na instituição financeira.

A prisão foi cumprida pela PF (Polícia Federal), em São Paulo.

Nikolas com Vorcaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizou um jatinho pertencente ao empresário dono do Banco Master, para fazer campanha ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante o segundo turno das eleições de 2022. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo nesta terça-feira (3).

