Gestão de Nova Odessa deve R$ 468 mil à empresa que conserta semáforos

Moradores constataram demora em reparos no ano passado e dívida foi revelada pelo vereador Pelé

No ano passado houve alguns episódios nos quais moradores de Nova Odessa apontavam demora no reparo de semáforos em diversas vias da cidade. E a explicação pode estar ligada com a dívida que a Prefeitura possui, no valor de R$ 468 mil, com a empresa responsável pelos serviços.

O vereador Elvis Garcia-Pelé (PL) obteve resposta de requerimento e trouxe as informações oficiais na sessão desta segunda-feira (2). “O vereador tem a função de legislar e fiscalizar”, esclareceu. Conforme o vereador lembrou, no final do ano passado houve casos de alguns semáforos parados no município.

“Alguns com amarelo piscante e outros até apagados”, recorda Pelé. “Foi um prazo muito longo pra resolução desses problemas. E isso nos acendeu um alerta, no sentido de saber se a empresa que faz a manutenção está recebendo em dia”, explicou o vereador.

“E, pra surpresa de zero pessoas, a Prefeitura deve pra eles também”, revelou. A informação é de R$ 441 mil de um total de R$ 909 mil. “Ou seja, temos um débito com essa empresa que fez manutenção dos semáforos de R$ 468 mil”, aponta Pl. “Essa é uma das razões da demora com relação aos reparos nos semáforos”, conclui.

Outro questionamento levantado pelo parlamentar durante a sessão diz respeito a contrato com empresa que presta serviços de comunicação e publicidade, no valor de R$ 1,107 milhão. “É a empresa que faz a Comunicação do nosso município”, confirmou Pelé. O vereador disse que andou pesquisando após resposta de requerimento.

Pelé afirma eu a Prefeitura “mentiu” em resposta a documento oficial. Que em 2024 o ex-vereador Wagner Morais fez requerimento, no dia 29 de fevereiro de 2024, perguntando se havia contrato com a tal empresa. E a resposta veio em 27 de março daquele ano, de que não havia contrato em vigor.

“Mas o contrato foi assinado em 24/1, ou seja, em 27/3 responderam que não havia contrato com a empresa”, detalha o vereador. Pelé cobrou mais ‘responsabilidade e seriedade’ do Executivo com relação ao Poder Legislativo. “Vou questionar mais esse contrato, se está sendo devidamente cumprido”, reforça.

Serviços

Por fim, chamou a atenção do parlamentar a publicação do contrato não conter o valor total, além da necessidade de tais serviços em momento de crise financeira. “Pra fazer a reposição dos guardas municipais não tem recurso, mas tem um milhão e cem mil reais pra fazer publicidade da prefeitura”, finaliza Pelé.

O Novo Momento entrou em contato com a PMNO, através da Diretoria de Comunicação, para saber como está a situação dessa dívida com a empresa e o quê está sendo feito para agilizar os reparos nos semáforos, mas até o fechamento da edição não houve retorno.

