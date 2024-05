Em parceria inédita de coprodução não-jornalística, as emissoras TV Globo São Paulo e EPTV, afiliada à Globo no interior paulista e sul de Minas Gerais, estreiam o programa Interurbano, que será transmitido nas duas emissoras nas tardes de sábado de maio e junho. Apresentado em conjunto pelos repórteres Cauê Fabiano e Edilaine Garcia, o programa acompanha o fenômeno da interiorização ao abordar as conexões existentes entre as cidades de São Paulo (SP) e Campinas (SP), valorizando histórias afetivas, culturais e gastronômicas que aproximam as duas regiões. Interurbano vai ao ar para a região de São Paulo, na TV Globo São Paulo, nos dias 18 e 25 de maio, depois de Cheias de Charme, e nos dias 25 de maio e 01 de junho, após o programa Mais Caminhos, na EPTV Campinas, que abrange 49 municípios.

Essa é a primeira parceria entre as duas emissoras na produção de entretenimento. Com duração de 40 minutos por episódio, Interurbano aproxima ainda mais os 92 quilômetros entre Campinas e São Paulo, provando que as duas cidades não estão conectadas apenas pela Rodovia dos Bandeirantes. Da mortadela às ferrovias, do café ao prato feito e do lazer ao trabalho, o programa evidencia os pontos em comum que mesclam os limites entre capital e interior.

Em visita à Maria Fumaça de Campinas, Cauê Fabiano compara o papel da ferrovia entre a cidade e a capital – Crédito: Divulgação

Para Max Oliveira, diretor da TV Globo São Paulo, investir em conteúdo regional é representar a sociedade. “Somos contadores de histórias, e temos ótimas que conectam as duas regiões. A partir daí, decidimos pela coprodução, marcando a 1ª iniciativa de conteúdo não-jornalístico entre a TV Globo SP e a EPTV. Dar visibilidade a temas e assuntos que são relevantes para a população sinaliza respeito às tradições, aos hábitos e costumes dessas regiões. As cidades de São Paulo e Campinas sempre foram conectadas pela história, e hoje vários setores são interdependentes. Para nós, faz muito sentido apresentar e ajudar a contar um pedacinho de cada uma dessas histórias”, diz.

A parceria entre TV Globo e EPTV na produção de Interurbano reforça o regionalismo e demonstra o movimento de interiorização e a tendência de grandes centros investirem no interior. De acordo com o IPC Maps, em 2023, a participação das capitais no mercado consumidor caiu de 29,07% para 27,95%, enquanto o interior foi responsável por 54,8% do consumo nacional.

Segundo Richard Aguiar, diretor de Programação e Mídias Digitais do Grupo EP, o programa ressalta a força do regionalismo para o público das duas regiões, e o compromisso da emissora em também mostrar o hiperlocalismo. “Trata-se de um programa regional, mas também hiperlocal, pois estamos abordando assuntos e conceitos locais de cada área de cobertura. Foram meses de pesquisa e desenvolvimento do conteúdo, com o objetivo de buscar os pontos de identificação e conexão entre as duas metrópoles paulistas”.

Fabiana Valle Teixeira, gerente de Entretenimento do Grupo EP, conta que o programa explora a memória afetiva das fontes entrevistadas e utiliza uma linguagem própria da dramaturgia. “Estamos trazendo essa força regional entre duas metrópoles tão próximas e que, apesar da dicotomia entre capital e interior, não são tão diferentes entre si. Usamos uma linguagem mais artística, parecida com a de uma novela, para de fato contar uma história”.

Edilaine Garcia vai ao Mercadão para conhecer o pão com mortadela, especialidade do local – Crédito: Divulgação

Interurbano

TV Globo – São Paulo

Datas: 18 e 25 de maio (sábado)

Horário: 14:30

Onde: TV Globo SP

EPTV – Campinas

Datas: 25 de maio e 01 de junho

Horário: 15:30

Onde: EPTV Campinas e também disponível pela Globoplay

Sobre o Grupo EP

O Grupo EP é formado por um conglomerado de empresas de comunicação fundado pela família Coutinho Nogueira em Campinas (SP) há 43 anos, com atuação nas regiões de Campinas, Ribeirão Preto, Central e Sul de Minas Gerais.

As empresas de mídia do Grupo EP incluem a EPTV, afiliada da Rede Globo, sites Globo (g1 e ge), acidade on, Tudo EP, rádios CBN, EP FM e Jovem Pan, OA Eventos, EP Painéis (Mídia OOH) e participação societária na Rede Bahia.

O conglomerado de mídia alcança mais de 12 milhões de telespectadores e representa 7,39% do consumo de todo o país (Fonte: Cobertura EPTV 2023 / IPC Maps 2023).